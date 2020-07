Koronakrízu pocítila aj eKasa, počet denne vydaných pokladničných blokov poriadne klesol

Situácia sa stabilizovala

Utlmili aj kontrolnú činnosť

10.7.2020 (Webnoviny.sk) - Finančná správa pred začiatkom pandémie spracúvala denne v priemere päť miliónov pokladničných dokladov. Reštriktívne opatrenia počas karantény a zatvorenie obchodných prevádzok však pocítila aj eKasa Najväčší pokles v pokladničných dokladoch sa prejavil v mesiaci apríl, keď sa denný priemer pokladničných dokladov pohyboval na úrovni troch miliónov. V tomto mesiaci systém eKasa zaznamenal celkovo asi 90 miliónov dokladov v sume iba 1,75 mld. eur.Situácia sa však v uplynulých týždňoch stabilizovala a systém eKasa zaznamenáva podľa finančnej správy návrat počtu vydaných pokladničných blokov na úroveň spred pandémie.Za minulý mesiac prišlo už do systému eKasa 150 miliónov pokladničných dokladov v hodnote 2,36 mld. eur. V systéme eKasa zaevidovala finančná správa od začiatku tohto roka viac ako 800 miliónov pokladničných dokladov približne za 12 mld. eur.Finančná správa vykonala za prvý polrok 2 351 kontrol dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v 1 299 prípadoch zistili kontrolóri jeho porušenie. Väčšinu kontrol vykonali u podnikateľov, v 44 prípadoch preverili servisné organizácie.Celkovo uložené pokuty predstavujú 300-tisíc eur. Pre šírenie nákazy COVID-19 bola utlmená aj kontrolná činnosť. Aktuálne sú však kontrolóri podľa finančnej správy opäť v teréne.Systém eKasa zaviedla finančná správa pred vyše rokom. Od 1. apríla 2019 sa museli k systému pripojiť všetky novovzniknuté prevádzky a nové pokladnice, teda tí, ktorí prvý raz začali po 1. apríli 2019 evidovať tržbu.Ostatné prevádzky sa mali pripojiť od 1. júla 2019. Finančná správa však nepokutovala za nepoužívanie eKasy do konca roka. Parlament totiž schválil prechodné obdobie na pokuty do 31. decembra 2019. V úplnej ostrej prevádzke tak funguje eKasa od januára 2020.Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Jej úlohou je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ.