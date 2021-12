Koronavírus bol umelo vytvorený v laboratóriu a do ovzdušia ho rozprášili lietadlá, myslia si Macedónci

Vzdelanejší ľudia veria konšpiráciám menej

Zmenu klímy riadia satelity

3.12.2021 (Webnoviny.sk) - Približne dve tretiny obyvateľov Severného Macedónska veria, že koronavírus bol vytvorený na kontrolovanie ľudí. Ako uvádza web euronews.com, vyplýva to z prieskumu, podľa ktorého 65 percent respondentov podporuje nepodloženú teóriu, že koronavírus bol umelo vytvorený v laboratóriu.Veľká časť populácie Severného Macedónska však verí aj iným nepodloženým teóriám súvisiacim s pandémiou. Zhruba 46 percent opýtaných verí tomu, že vírus bol rozprášený do vzduchu pomocou lietadiel, a 44 percent si myslí, že severomacedónske ministerstvo zdravotníctva navyšuje počty obetí ochorenia COVID-19, pretože za to dostáva zaplatené.Výskum uskutočnil Inštitút pre demokraciu Societas Civilis v spolupráci s Prezidentským centrom pre politické vzdelávanie. Žurnalista Bojan Stojkovski pre euronews.com vyhlásil, že výsledky prieskumy ho neprekvapili. „V Severnom Macedónsku je veľa ľudí, ktorí veria takýmto teóriám,“ poznamenal.Prieskum ukázal, že zamestnaní ľudia s vyšším vzdelaním boli menej náchylní na konšpiračné teórie. Nepodloženým tvrdeniam najmenej veria ľudia vo veku 30 až 39 rokov.Podľa údajov Our World In Data bolo v Severnom Macedónsku dosiaľ úplne zaočkovaných iba 37,9 percenta dospelých obyvateľov. Táto štatistika je výrazne pod súčasným priemerom Európskej únie na úrovni 68 percent.Prieskum sa zameriaval i na ďalšie nepodložené teórie. Približne 29 percent opýtaných uviedlo, že vôbec neverí v zmenu klímy, zatiaľ čo 46 percent si myslí, že zmenu klímy riadia satelity alebo radary.