Koronavírus je už aj vo Fortuna lige, pozitívne testovaný bol hráč Slovana Bratislava

17.8.2020 - Koronavírus sa dostal už aj do slovenskej futbalovej Fortuna ligy. Pozitívny test na ochorenie COVID-19 jeden z futbalistom majstrovského ŠK Slovan Bratislava, ktorý nastúpil v sobotňajšom ligovom súboji na pôde Zlatých Moraviec.Domáci FC ViOn v tomto súboji zdolal "belasých" 2:1. Futbalisti Zlatých Moraviec sa aktuálne nachádzajú v karanténe. Potvrdilo to riadiaci orgán súťaže Únia ligových klubov (ÚLK), ako prvá o tom informovala RTVS.Slovan Bratislava by mal už v stredu večer nastúpiť na Faerských ostrovoch na súboj prvého kvalifikačného kola Ligy majstrov 2020/2021 proti miestnemu KÍ Klaksvík.Všetci negatívne testovaní hráči Slovane v pondelok odcestovali do dejiska spomenuté stredajšieho duelu, vo výprave bratislavského klubu podľa RTVS chýbali legionári Dávid Holman, Moha a slovenský stredopoliar Vladimír Weiss. Z tejto trojice o sobotňajšieho duelu v Zlatých Moravciach iba Weiss.Pozitívny nález koronavírus u jedného z hráčov účastníka najvyššej domácej futbalovej súťaže potvrdil aj Slovenský futbalový zväz (SFZ). Preventívne tiež odložil na neurčito tohtotýždňové súboje tímov FL v domácom pohári. Zvyšné stretnutia sa odohrajú podľa rozpisu."SFZ chce týmto krokom predísť prípadnému šíreniu koronavírusu vo fortunaligových tímoch, najmä tých, ktoré hrajú v európskych pohárových súťažiach a zároveň aj v regionálnych kluboch. SFZ rešpektuje všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie a naďalej sa bude nimi riadiť. SFZ situáciu monitoruje a bude na ňu operatívne reagovať z pozície strešného orgánu slovenského futbalu," uvádza sa na oficiálnom webe SFZ.V utorok mal MFK Ružomberok hrať na pôde Lipian a FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa v Dunajskej Lužnej. V stredu do hry mali vstúpiť ďalší ligisti. ŠKF Sereď mal hrať v Gbelanoch, FK Senica v Kalinkove, Spartak Trnava v Malženiciach, MFK Zemplín Michalovce v Kalši, AS Trenčín v Myjave, MŠK Žilina v Námestove, FC DAC 1904 Dunajská Streda v Piešťanoch, FC Vion Zlaté Moravce-Vráble v Podkoniciach a FC Nitra vo Zvolene.Súboj majstrovského Slovana Bratislava pre povinnosti v pohárovej Európe predbežne naplánovali na 2. septembra."Na situáciu sme my i klub pripravení. Slovan spĺňa všetky podmienky v zmysle UEFA Return to Play protokolu a postupuje v zmysle Manuálu organizácie zápasov Fortuna ligy, v ktorom je presne popísané, čo majú klub i pozitívne testovaný hráč robiť," ozrejmil na oficiálnom webe súťaže výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák.Riadiaci orgán teraz pristúpi k testom vo všetkých kluboch Fortuna ligy."Nechceme, aby bolo ohrozené ľudské zdravie, preto sme sa spoločne s klubmi rozhodli pre tento preventívny krok. Zápasy 4. kola Fortuna ligy teraz ohrozené nie sú. Presný postup testovania i zabezpečenia zápasov našej ligy budeme koordinovať so zástupcami Úradu verejného zdravotníctva, respektíve príslušných regionálnych úradov," dodal Mertinyák.Fortuna liga tiež pristupuje k prísnejším preventívnym opatreniam."Aj na základe diskusie s komisiou delegátov SFZ sprísňujeme monitorovanie podmienok Manuálu organizácie zápasov najmä smerom k odporúčaniam, ktoré sú jeho súčasťou. Zároveň sme v intenzívnej komunikácii s Úradom verejného zdravotníctva SR najmä smerom k štandardizovanému postupu pri pozitívnom prípade, ktorý bude vychádzať z európskych skúseností. Pozitívne vnímame správu, že Slovenských futbalový zväz sa rozhodol odložiť zápasy 2. kola Slovnaft Cupu, ktoré boli na programe v tomto týždni. V danej situácii je to správne preventívne rozhodnutie,“ uzavrel Mertinyák.O ďalšom postupe sa rozhodne po výsledkoch testov vo všetkých kluboch najvyššej domácej futbalovej súťaže.