Koronavírus mal pre Slobodu zvierat jeden pozitívny efekt, zaznamenali aj rekord

Straty vykompenzovali dary

Plánujú pokračovať v osvetovej kampani

19.6.2020 (Webnoviny.sk) - Jediným pozitívnym efektom koronavírusu pre Slobodu zvierat (SZ) bolo navýšenie počtu adopcií zvierat. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedla koordinátorka kampaní SZ Silvia Čaňová . Adopcie zvierat vzrástli v rekordnom počte. V bratislavskom útulku Polianky si ľudia v priebehu dvoch mesiacov adoptovali celkovo 70 zvierat, čo predstavuje absolútny rekord.SZ musela počas prísnych opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu pre verejnosť zatvoriť všetky svoje útulky. Tie sa opätovne otvorili 1. júna.„Nárast adopcií pravdepodobne súvisí s tým, že ľudia boli viac doma a mali čas venovať sa zvieratku, chodievať s ním na prechádzky do prírody. Veríme, že po návrate do normálneho pracovného a školského režimu, sa nám psíci a mačky nezačnú húfne vracať,“ povedala Čaňová.Počas prísnych opatrení poklesli SZ príjmy od darcov. Straty im čiastočne vykompenzovali dary v podobe krmiva a materiálnej pomoci pre zvieratá, ktoré im ľudia nechávali v bezkontaktnom boxe pred útulkom Polianky. Napriek tomu, že sa opatrenia proti šíreniu koronavírusu zmiernili, mimovládna organizácia stále pociťuje finančné problémy. Podpora štátu sa mimovládnych organizácií netýka, takže ako občianske združenie nemá Sloboda zvierat nárok na žiadnu kompenzáciu či pomoc. Organizácia navyše stále nedostala dve percentá z daní, ktoré sú pre ňu najzásadnejším zdrojom príjmu na celý rok.V blízkej budúcnosti plánuje Sloboda zvierat pokračovať v osvetovej kampani proti držaniu zvierat na reťaziach a pokračovať v zbieraní podpisov elektronickej petície, ktorou žiada zmenu legislatívy. Petícia je pre verejnosť dostupná na webe organizácie. Súčasťou kampane „Nie reťaziam“ budú krátke videá so známymi osobnosťami verejného života, napríklad umelcami, športovcami či poslancami NR SR. Návrh zmeny zákona o držaní zvierat na reťaziach plánujú do parlamentu predložiť po lete.Sloboda zvierat je nezisková organizácia založená v roku 1992. Jej hlavnou činnosťou je ochrana zvierat. Okrem pomoci zvieratám sa venuje aj osvetovej činnosti, výchove a príprave kampaní a legislatívnych zmien. Sídli v Bratislave a okrem hlavného bratislavského útulku prevádzkuje aj 26 regionálnych centier.