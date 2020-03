Koronavírus môže na Slovensku odložiť splátky úverov aj platenie daní, štát predstavil 13 opatrení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.3.2020 - Štát predstavil súbor 13 opatrení, ktoré by mali pomôcť slovenským podnikateľom vysporiadať sa s dopadmi šírenia koronavírusu."Snahou a cieľom je, aby výroba vo všetkých podnikoch ostala zachovaná a aby sme zabezpečili ich plynulú prevádzku," vyhlásil po pondelkom telekonferenčom hovore s predstaviteľmi slovenského priemyslu minister hospodárstva Peter Žiga. Opatrenia by mali podľa jeho slov podnikateľom v aktuálne situácii zjednodušiť život.Súčasťou opatrení by malo byť okrem iného odloženie podávania daňového priznania, a tým aj platby dane z príjmu za minulý rok pre všetkých daňovníkov na 30. júna tohto roku, ale napríklad aj odklad platenia splátok bankám. V tejto situácii minister naznačil, že sa rokuje o možnosti odpustiť bankám platenie bankového odvodu.Samostatne zárobkovo činné osoby by taktiež mohli dostať odklad platenia sociálnych a zdravotných odvodov, radikálne by sa mal zjednodušiť príspevok na udržanie pracovného miesta a zmenami by mali prejsť aj podmienky OČR.Na rokovaní sa zúčastnil aj avizovaný nový minister hospodárstva Richard Sulík. Ten pripravované opatrenia označil za zmysluplne a rozumné, iba pri jednom až dvoch mal určité výhrady.