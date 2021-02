Koronavírus neexistuje, konšpirátori si našli novú teóriu

Stačí vraj paracetamol

Šíri sa rýchlo a nenápadne

18.2.2021 (Webnoviny.sk) - Na sociálnych sieťach sa šíri hoax o tom, že ochorenie COVID-19 neexistuje a ide iba o zosilnené elektromagnetické žiarenie 5G siete. Na falošnú správu upozornila polícia vo svojom profile Hoaxy a podvody - Polícia SR na sociálnej sieti.Hoax mal viac ako 2 700 zdieľaní a pôvodný status o ňom už zo sociálnej siete stiahli. Dezinformácia hovorila o ruských lekároch, ktorí vykonali pitvu pacienta s ochorením COVID-19. Mali tak urobiť veľký objav, a to aj napriek výslovnému zákazu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO ).Pri pitve mali zistiť, že vírus neexistuje a ľudia zomierajú pre zosilnené elektromagnetické žiarenie. Hoax ďalej spomína aj to, že koronavírus nie je vírus, ale baktéria, ktorú liečia antibiotiká.Status spomenul aj liečivé účinky paracetamolu. „Pravdepodobne preto, aby bola na statuse aspoň štipka niečoho pravdivého. Paralen, ktorý paracetamol obsahuje, môže pri domácej liečbe zmierniť horúčku či bolesti tela. Autor statusu ešte argumentuje tým, že celá pravda bola zverejnená na stránke Ministerstva zdravotníctva Ruska, ktorá je uvedená aj ako zdroj celej informácie,“ uviedla polícia.Priložila k statusu zároveň aj link na stránku ruského ministerstva, na ktorej sa informácia nenachádza.V tejto súvislosti polícia pripomína fakty o koronavíruse podľa Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Koronavírus SARS-CoV-2 (vírus ťažkého akútneho respiračného syndrómu) vyvoláva ochorenie COVID-19. Patrí do skupiny b-koronavírusov, ktoré sú bežne rozšírené v ľudskej populácii a spôsobujú ochorenia dýchacích ciest, tráviaceho traktu, pečene a nervového systému. Najväčšie nebezpečenstvo SARS-CoV-2 spočíva v jeho rýchlom a nenápadnom šírení.Pri masívnom náraste počtu prípadov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť môže dôjsť k zahlteniu zdravotníckych systémov. Najdôležitejšie sú preto izolačné a karanténne opatrenia, ktoré majú za cieľ šírenie vírusu čo najviac spomaliť a získať tak čas na lepšie zvládnutie situácie.Polícia tiež zdôrazňuje informácie z WHO o tom, že vírusy nemôžu cestovať v rádiových vlnách a COVID-19 sa šíri v mnohých krajinách, ktoré nemajú mobilné siete 5G. Ďalej tiež varujú, že antibiotiká pôsobia iba proti baktériám, nie vírusom. COVID-19 je spôsobený vírusom, a preto by sa na prevenciu alebo liečbu nemali používať antibiotiká.