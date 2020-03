Koronavírus: Počet nakazených rastie aj na Slovensku. Slovensko s obavami čaká ešte tvrdšie opatrenia (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)



9:45 Cez sociálne siete sa šíria viaceré výzvy, aby sa ľudia zdržiavali doma a vychádzali iba v nutných prípadoch.

Jedna zo šíriacich sa výziev na sociálnych sieťach. Foto: Facebook

9:40 Slováci, ktoré bývajú v pohraničí do 30 km od hraníc so Slovenskou republikou a majú v pohraničí trvalý, alebo prechodný pobyt a zároveň pracujú na Slovensku, môžu cestovať na Slovensko bez povinnosti karantény. Týka sa to tisícok ľudí, bývajúcich napríklad v maďarskej Rajke, alebo rakúskych obciach okolo Kitsee.

9:38 POZOR! Polícia SR upozorňuje, že osoby bez trvalého pobytu v Slovenskej republike a cudzinci nebudú pustení cez hranice!

9:30 Ministerka školstva Martina Lubyová musela v priebehu víkendu nariadiť karanténu alebo povinnú prácu z domu viacerým pracovníkom ministerstva, u ktorých je podozrenie na blízky kontakt s osobou infikovanou koronavírusom. Týka sa to aj viacerých členov vedenia ministerstva vrátane štátnych tajomníkov.

09:05 Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne sa nezatvárajú. Na základe návrhu lekára tak pacienti aj naďalej dostanú svoju liečbu. Úrad verejného zdravotníctva SR však zavrel prevádzky verejného stravovania, napríklad cukrárne, bistrá, kaviarne či bary. Otvorené zostávajú reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením, ale len od 6:00 hod. do 20:00 hod.

8.40 Počet ľudí v Česku nakazených novým typom koronavírusu vzrástol na 214. Oznámilo to v nedeľu ráno tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Testom bolo podrobených vyše 4000 ľudí.

08:37 Polícia kontrolovala v Bratislave obchodné centrá. Podľa nariadenia vlády majú byť cez víkend zatvorené všetky prevádzky s výnimkou potravín, drogérie a lekární.

08:20 Futbalista Juventusu Turín Cristiano Ronaldo zmení všetky svoje hotely v Portugalsku na nemocnice pre nakazených koronavírusom. Zároveň pokryje mzdy všetkých pracovníkov.

07:27 Google priznal, že vyvíja pre vládu USA web o koronavíruse. Deň pred tým to ale poprel.

07:20 Podľa Svetovej rady pre cestovanie a turizmus zruší globálna kríza okolo koronavírusu v roku 2020 až 25 % všetkých plánovaných ciest. Turistický priemysel tak môže celosvetovo prísť o 50 miliónov pracovných miest, odhaduje Svetová rada.

07:10 Dosluhujúci premiér Peter Pellegrini bol včera s ministerkou vnútra Denisou Sakovou skontrolovať opatrenia na hraničnom priechode Jarovce-Kitsee. „Chcem poďakovať policajtom, vojakom a colníkom, ktorí na hraničných prechodoch sú a že túto situáciu zvládajú. Tiež im chcem vyjadriť maximálnu podporu a veľa psychických síl,“ napísal premiér na Facebooku.

Premiér Peter Pellegrini a ministerka vnútra Denisa Saková na kontrole hraničného prechodu Jarovce-Kitsee. Foto: Facebook

07:00 V relácii Na telo budú o koronavíruse od 13:00 hod. na TV Markíza diskutovať:

exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská

favorit OĽaNO na miesto ministra zdravotníctva Marek Krajčí

odborníkom na tropickú medicínu a infektológiu prof. Vladimír Krčméry

06:06 Česko dnes vyšle do Číny dve lietadlá, aby priviezli 100-tisíc rýchlotestov. Povedal to premiér Andrej Babiš. Ten je pod paľbou kritiky za to, že veľa rozpráva, ale málo koná. Zdravotníkom v prvej línii zúfalo chýbajú ochranné pomôcky, aj keď ich majú podľa premiéra dosť.

06:01 V sobotu stúpol vo Veľkej Británii počet úmrtí o 10 osôb na 21. Niektoré médiá v tejto súvislosti priniesli informáciu, že vláda chystá prísny zákaz vychádzania pre osoby nad 70 rokov na obdobie 4 mesiacov. Premiér Boris Johnson doteraz koronavírus zľahčoval, za čo si vyslúžil obrovskú porciu kritiky.

05:52 Španielsko výrazne pritvrdilo opatrenia v boji proti novému koronavírusu. Vyzvalo 47 miliónov svojich obyvateľov, aby nasledujúcich 15 ostali doma. Výnimkou sú iba cesty do práce a za nákupmi potravín a liekov. Za jediný deň tam počet nakazených stúpol o 1500 na 5753. Polovica nakazených sa nachádza v hlavnom meste Madrid. Zomrelo zatiaľ 193 ľudí.

05:46 Americký prezident Donald Trump absolvoval test na koronavírus, výsledok bol negatívny. Oznámil to Biely dom. Trump pôvodne test odmietal. Obavy, či nie je nakazený, vyvolali dvaja pozitívne testovaní členovia brazílskej delegácie, s ktorými sa Trump pred pár dňami stretol. Senátor Sherrod Brown zároveň pripomenul, že Trump pred dvoma rokmi vyhodil celý tím pre globálnu zdravotnícku bezpečnosť. Práve ten mal pôvodne na starosti riešenie pandémií. „Za toto rozhodnutie teraz všetci zaplatíme,“ vyhlásil senátor v emotívnom videu.

Americký prezident Donald Trump. Foto: archívne, SITA/AP

05:42 Kanada vyzvala všetkých svojich občanov, ktorí sa momentálne nachádzajú v zahraničí, aby sa vrátili domov. Minister zahraničných vecí Francois-Philippe Champagne na Twitteri varoval, že v dohľadnom čase zrejme budú všetky komerčné lety do krajiny zrušené. Všetci Kanaďania, ktorí sa vrátia z cudziny, pôjdu na 14 dní do izolácie. V Kanade doteraz zaznamenali jedno úmrtie na koronavírus a 226 ľudí malo pozitívne testy.

05:37 Počet obetí nového koronavírusu v Taliansku v sobotu stúpol o 175 na 1441. Počet ľudí, u ktorých bola potvrdená nákaza, vzrástol v Taliansku od piatku večera do soboty večera zo 17 660 na 21 157, čo znamená rekordný nárast o hrozivých 3 497 prípadov za jeden deň. Spomedzi nakazených sa 1966 pacientov už vyliečilo. Taliansko je počtom obetí aj počtom infikovaných celosvetovo na druhom mieste.

05:30 Vítame vás pri sledovaní nedeľného online prenosu aktuálnych informácii o pandémii nového koronavírusu vo svete aj na Slovensku. Počet nakazených v sobotu u nás výrazne vzrástol z 32 na 44 prípadov.

Počet nakazených koronavírusom vystúpil v sobotu na 44. V nedeľu má od 14:30 hod. zasadať vláda, aby zvážila, či nebude nutné prijať ešte striktnejšie opatrenia. „Len prísne a tvrdé opatrenia nám môžu pomôcť zmierniť nárast chorých,“ varoval už dopredu premiér Pellegrini.

Príznaky ochorenia COVID-19 sú horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, bolesť svalov, dusivý kašeľ a návšteva krajiny, v ktorej sa potvrdil výskyt koronavírusu.