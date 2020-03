Koronavírus: Slovensko má k nedeľnému večeru 61 nakazených na koronavírus. Vláda prijala ešte tvrdšie opatrenia (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)



20:04 V Taliansku v nedeľu stúpol počet obetí koronavírusu o 25 percent. Zomrelo už vyše 1800 ľudí, ďalších skoro 25-tisíc je nakazených. 20.02 20:00 Polícia zmapovala vyše 205 prípadov porušenia nariadenej karantény. Polícia o nich informovala úrady verejného zdravotníctva, premiér avizoval, že títo ľudia môžu rátať s najvyššími pokutami. Maximálna pokuta je 1659 eur. 19: 54 Na Slovensku bolo k dnešnému dňu na koronavírus testovaných 1436 osôb. Z toho bolo 1375 negatívnych výsledkov a 61 pozitívnych. 19:49 V nedeľu pribudlo v SR 17 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Trenčín – 2 muži, 2 ženy 1 dieťa

Trnava – 1 muž s cestovateľskou anamnézou, je prevezený do Bratislavy

Martin – 1 muž s cestovateľskou anamnézou, bol na kongrese v zahraničí

Nové Zámky – 1 osoba

Banská Bystrica – 1 žena (65 r.) nakazená členom rodiny

Nitra – 3 osoby

Bratislava – 5 osôb 19:44 Vláda uviedla do prevádzky web korona.gov.sk, na ktorom sa občania dozvedia všetky potrebné informácie ku koronavírusu. 19:40 Peter Pellegrini sa sťažoval na nedisciplinovaných občanov, podľa jeho informácií cez víkend praskali niektoré golfové areály vo švíkoch. 19:30 Premiér vyzýva občanov, aby k zubárovi išli len v prípade urgentnej a akútnej potreby. Zákroky, ktoré znesú odklad, by mali odložiť. 19:25 Vláda vyhlásila pre oblasť zdravotníctva núdzový stav podľa Čl. 5 Ústavy SR. Môže tak uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Zatiaľ je to iba preventívne opatrenie. Tlačová konferencia vlády po mimoriadnom rokovaní o koronavíruse. Zľava: Predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (vpravo) Bratislava, 15. marec 2020. Foto: SITA/Branislav Bibel 19:23 V pondelok bude Krízový štáb rokovať o ďalšej sade opatrení. Medzi nimi bude napríklad zákaz vstupu osôb do prostriedkov verejnej dopravy a obchodov bez ochrany tváre. 19:20 V pondelok (alebo v najbližších dňoch) s vysokou pravdepodobnosťou ukončí výrobu fabrika Volkswagenu v Bratislave. Dôvodom je podozrenie na koronavírus u niektorých pracovníkov, resp. ako preventívne opatrenie. VW je najväčším slovenským zamestnávateľom. Zatvorenie fabriky už v priebehu dňa žiadal starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. 19:15 Ministerstvo zahraničných vecí pripravuje plán repatriácie (návratu) slovenských občanov, ktorí uviazli v zahraničí. navrátilci ale budú musieť strpieť 14-dňovú povinnú karanténu vo vyhradených karanténnych zariadeniach. 19:14 Vláda prikázala obmedziť vo všetkých zdravotníckych zariadeniach zákroky, ktoré nesúvisia s ohrozením života a zdravia. 19:12 Vláda zakázala prítomnosť osôb v prevádzkach stravovania. Prevádzky budú v prevádzke, ale strava musí byť poskytovaná formou výdaja alebo donáškou. 19:10 Vláda na 14 dní zatvorila všetky maloobchodné prevádzky a služby, s výnimkou potravín, drogérie, lekární, stravovacích zariadení, predajní zdravotníckych pomôcok, pôšt, bánk a poisťovní, čerpacích staníc, telekomunikačných operátorov, obchodov s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie. 19:02 Na Slovensku je nakazených už 61 ľudí.

https://public.flourish.studio/visualisation/1563180/ 19:01 Na Slovensku pribudlo v nedeľu celkovo 17 prípadov ochorenia COVID-19. Spolu tak evidujeme 61 prípadov. Potvrdil to premiér Peter Pellegrini po mimoriadnom rokovaní vlády. 19:00 Vláda žiada nemocnice, štátne aj súkromné, aby prestali poskytovať plánované operácie. Svoje kapacity majú držať pre potreby starostlivosti o nakazených koronavírusom. 18:59 Slovensko má k nedeľnému večeru 61 nakazených na koronavírus. Dnes teda pribudlo 17 nových prípadov. Po mimoriadnom rokovaní vlády to oznámil premiér Peter Pellegrini. 18:27 Fámy o vojenských cvičeniach sa na Facebooku šíria už roky, s príchodom koronavírusu však získali nový rozmer. Napríklad Milan Uhrík z ĽSNS straší, že americkí vojaci roznášajú epidémiu. Ministerstvo zahraničia to považuje za zneužívanie obáv z koronavírusu na politické ciele. 18:25 Bulharsko zvýši platy všetkých lekárov zapojených do liečby pacientov s koronavírusom o 1000 levov (507 €) mesačne. Cez víkend sa počet nakazených v krajine viac ako zdvojnásobil na 51, dvaja ľudia na infekciu už zomreli. 18:16 Moja sestra leží mŕtva v posteli, neviem, čo mám robiť, vraví vo videu, ktoré sa stalo virálnym, Neapolčan Luca Franzese. Jeho sestra Teresa podľahla koronavírusu doma a prítomnosť nákazy jej zistili až po smrti. Pohrebná služba však jej telo odmietla prevziať s tým, že na takéto situácie nie je pripravená. Podobných prípadov sa v Taliansku udialo hneď niekoľko. 18:14 Do talianskych nemocníc začína prichádzať čoraz viac mladých ľudí, nakazených koronavírusom. Podľa odborníkov je to preto, že neobmedzili stretávanie sa a nedodržiavajú povinnú karanténu. Miestni lekári to prirovnávajú k zemetraseniu a hovoria: “dlho to už nevydržíme.” 18:07 Billa vyčíslila, že na mesiac by pre svojich 4000 zamestnancov na Slovensku potrebovala 540-tisíc rúšok. Tvrdí, že všetky rúška, ktoré mala, rozdelila, na trhu ich je však nedostatok. 18:00 Vláda stále sedí na mimoriadnom rokovaní, na ktorom má rozhodnúť o ďalšom sprísnení režimu na Slovensku. 17:40 Reportérka Elise Britten hlási, že na polmaratóne v anglickom kúpeľnom mestečku Bath beží zhruba 6200 bežcov aj napriek problémom s koronavírusom. Pôvodne bolo prihlásených 15-tisíc účastníkov. 17:36 Hviezdny futbalista Cristiano Ronaldo nakoniec nepremení sieť hotelov, ktorú vlastní, na nemocnice pre ľudí napadnutých koronavírusom. Informáciu, ktorú uverejnil španielsky denník Marca, rozšíril hráčov niekdajší švagor Edgar Caires. Neskôr sa priznal, že si všetko vymyslel. 17:30 Štátne hmotné rezervy by mali mať do týždňa a pol 30 miliónov kusov ochranných rúšok. K dispozícii by teda mali byť aj pre širokú verejnosť. Na tlačovej konferencii to potvrdil šéf rezerv Kajetán Kičura. Zároveň ale opísal, ako sa im nedarí dotiahnuť jednotlivé objednávky až do finálnej fázy dodania. Kičura však tvrdí, že v tomto prípade majú záväzné objednávky, dodať ich má Čína. 17:20 Maďarsko v nedeľu zaznamenalo prvú obeť človeka nakazeného koronavírusom. Ako uviedla maďarská vláda, stal sa ňou 75-ročný obyvateľ Budapešti, ktorého hospitalizovali v nemocnici na juhu maďarskej metropoly. Počet ľudí, ktorí mali v Maďarsku pozitívne testy na koronavírus, je aktuálne 32 a v karanténe je 159 ľudí. 17:07 Polícia od dnes 21:00 uzatvorí hraničný priechod s Českou republikou Brodské-Lanžhot. Na diaľničnom priechode Brodské-Břeclav pokračuje v kontrolách a informačnej kampani. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 16:55 Vo Veľkej Británii zomrelo dnes na koronavírus ďalších 14 ľudí, celkovo je ich už 35. Počet nakazených vzrástol na vyše 1370. 16:39 Nemocnice v talianskom Lombardsku prestávajú byť schopné prijímať nových ľudí nakazených koronavírusom, upozornil guvernér Attilio Fontana. Taliansko má v Európe najviac prípadov nákazy a Lombardsko eviduje väčšinu z nich. 16.53 Veľké americké ropné koncerny menia pre nový koronavírus štýl práce. Administratívni pracovníci začínajú pracovať z domu a zamestnancov, ktorí musia pracovať v teréne alebo zastávajú kritické funkcie, testujú. 16.52 Francúzsky futbalový reprezentant Paul Pogba odštartoval v deň svojich 27. narodenín finančnú zbierku na podporu boja s koronavírusom. 16.52 V súvislosti s výskytom nového koronavírusu u mestského poslanca v Giraltovciach zasadal v nedeľu vo Svidníku okresný krízový štáb. Podľa jeho predsedu Jozefa Baslára na prípadný zvýšený počet chorých sa pripravuje nemocnica i radnica. 16.51 Veľké americké letiská v nedeľu postihol chaos po tom, ako Američania vracajúci sa z európskych krajín sužovaných novým koronavírusom ochromili úrady snažiace sa spracovať nával ľudí. 16:39 Polícia na sociálnej sieti Facebook uviedla, že dostáva správy, že Slováci si užívajú jarné nedeľné slniečko. „Davy ľudí sú na bratislavskej hrádzi, desiatky áut parkujú v Tatranskej Lomnici, veľké skupiny hrajú futbal, najväčší experti chodia do obchodných centier si posedieť pri zatvorených obchodoch,“ píše polícia.

16:10 Autobusy českého ministerstva zahraničných vecí zatiaľ priviezli domov 73 Čechov, ktorí v dôsledku opatrení proti šíreniu koronavírusu uviazli po celej Európe. Okrem spojov, ktoré v nedeľu zamierili do Mníchova, Frankfurtu a Viedne, sa pripravujú aj prvé linky do Veľkej Británie. Podľa operátorov bolo na začiatku víkendu v zahraničí zhruba 400-tisíc Čechov. Informovala o tom idnes.cz.

15:07 Starosta bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves Dárius Krajčír vyzval k uzatvoreniu fabriky spoločnosti Volkwagen v tejto mestskej časti. „Pracuje tam 11-tisíc zamestnancov a ja neverím, že sú dodržané všetky hygienické a epidemiologické nariadenia,“ povedal vo videu na Facebooku.

14:41 Niektoré protizápalové lieky, ako ibuprofen či kortizón, môžu zhoršiť infekciu spôsobenú koronavírusom. Uviedol to dlhoročný lekár a francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran. „Užívanie protizápalových liekov, ako ibuprofen či kortizón, môže byť faktorom pri zhoršení infekcie. V prípade horúčky alebo bolesti radšej užívajte paracetamol,“ uviedol Véran na Twitteri. Dodal, že tí, ktorí protizápalové lieky už užívajú, by sa mali poradiť so svojím lekárom. Podobnú informáciu, ktorá sa v sobotu šírila na Facebooku, označila slovenská polícia za hoax.

14:22 Španielsko ohlásilo za ostatných 24 hodín 2000 nových prípadov nákazy a 100 úmrtí. Doteraz evidovala krajina 6200 chorých a 190 mŕtvych. 14:07 Lekárňam hrozí personálny kolaps, ktorý môže ovplyvniť dostupnosť lekárenskej starostlivosti. Lekárnikom sa míňajú ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky. Upozorňuje na to predseda predsedníctva Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekárni na SR Jan Žák. Dodal, že v dôsledku administratívnych obštrukcií sa nevedia dostať k potrebnému sortimentu, ktorý sa nachádza na hraniciach alebo v colných skladoch na Slovensku. K tovaru sa tak nevedia dostať aj napriek objednávke a zrealizovaným zálohovým platbám. 13:54 Chorvátska vláda stanovila maximálne ceny niektorých základných potravín a dezinfekčných prostriedkov. Chce tak zamedziť špekuláciám pri nedostatku niektorých výrobkov. Cenové obmedzenie sa týka múky, mlieka, cukru, soli, cestovín, ovocia a zeleniny, ale aj niektorých druhov mäsa a výrobkov z neho. Vláda zároveň obmedzila ceny aj niektorých dezinfekčných prostriedkov, pracích práškov, ochranných odevov či posteľného prádla. Všetky tieto výrobky sa môže predávať maximálne za cenu, aká platila 30. januára. V krajine je zatiaľ oficiálne potvrdených 46 nakazených. 13.49 Od štvrtka (12. 3.) do piatka (13. 3.) sa mohlo na územie Slovenskej republiky vrátiť viac ako 20.000 ľudí. Vyplýva to z dát Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. 13.13 Vláda SR možno nariadi zavrieť stávkové kancelárie či krčmy na sídliskách, pretože ich napriek viacerým opatreniam súvisiacim s novým koronavírusom v súčasnosti navštevuje veľa ľudí. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že v nedeľu poobede na rokovaní vlády by mohli rozhodnúť o zavretí obchodov s výnimkou potravín, lekární či novinových stánkov.

13.12 V dôsledku ďalšieho šírenia nového typu koronavírusu česká vláda pravdepodobne vyhlási karanténu pre celé Česko. V nedeľu to vo vysielaní televízie Prima vyhlásil český premiér Andrej Babiš. Krátko predpoludním sa totiž zvýšil počet nakazených v krajine na 231. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

13:01 V Iráne pribudlo 1200 nakazených koronavírusom, celkovo ich je už 14-tisíc. Počet mŕtvych stúpol o vyše 100 na 724.

12:44 Matovič vyhlásil, že bol zhrozený, keď na sobotňajšom krízovom štábe nemal nikto nasadené rúško. Išlo pritom podľa neho o 90 osôb v malej miestnosti.

12:41 Designovaný premiér Igor Matovič v RTVS verejne požiadal Petra Pellegriniho aj odchádzajúcich ministrov, aby pri preberaní moci nerobili „naschvály,“ a aby sa kľúčoví ľudia pri prechode moci napríklad nevypisovali na PN-ky a neohrozili tak riešenie krízy okolo koronavírusu. Kritizoval aj oneskorený zákaz leteckej dopravy. Vyzval vládu, aby realizovala konkrétne opatrenia z jeho 11-bodového plánu. Žiada zakázať vychádzanie seniorom nad 80 rokov a postupne znižovať túto hranicu ešte nižšie. Zároveň požadoval povinné nosenie rúšok, najmä v zamestnaní.

12:35 Polícia zakročila proti maďarskému šoférovi, ktorý sa chcel dostať na Slovensko.

12:31 České ministerstvo zahraničných vecí vyslalo autobusy pre Čechov, ktorí uviazli kvôli opatreniam proti šíreniu nákazy v európskych krajinách. Prvý autobus vyrazil v sobotu do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom, z letiska vyzdvihol 40 ľudí. Ďalšie autobusy smerujú do Viedne a Mníchova, kde pristáva najviac komerčných letov.

12:20 Na krízový štáb budú v pondelok pozvaní aj zástupcovia veľkých obchodných reťazcov. V RTVS to potvrdil premiér Pellegrini, ktorý chce v spolupráci s nimi zabrániť problémom so zásobovaním potravín. Krátkodobé výpadky potravín si podľa neho spôsobujeme sami prehnanými nákupmi.

12:12 Rakúsko rozširuje obmedzenia pohybu. Zatvára všetky reštaurácie aj ihriská či športoviská. Je zakázané zhromažďovať sa vo vyššom počte ako 5 ľudí. Premiér Sebastian Kurz na požiadal Rakúšanov, aby sa izolovali a nemali mimo svojich domácností žiadne sociálne kontakty. Počet potvrdených prípadov vyskočil v nedeľu doobeda zo 602 na 800. V záujme zabezpečenia zásobovania chce obmedziť odchod vojenského personálu do dôchodku.

11:58 Rehoľa bratov Františkánov ponúka v Trnave a okolí od pondelka zabezpečovanie nákupov pre všetkých, ktorí sa v súvislosti s koronavírusom ocitli v karanténe, ale aj pre starších a zdravotne postihnutých. Františkáni spoločne s dobrovoľníkmi z Gymnázia Angely Merici v Trnave sľubujú, že nákupy vybavia za dodržania prísnych hygienických opatrení a prinesú ich až po dvere objednávateľa. Záujemcovia o službu zaplatia len za objednaný tovar, donáška až pred dvere bude zadarmo.

11:56 Nové prípady na koronavírus registrujú úrady v Bratislave, Banskej Bystrici, Trnave, Trenčíne a Martine. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Počet negatívnych vzoriek je aktuálne 1204, pozitívnych prípadov je zatiaľ 54.

11:32 Premiér Pellegrini bude v pondelok rokovať s majiteľmi výstaviska Incheba. To by mohlo slúžiť na zhromaždenie chorých, ak by už nemocnice nestíhali, prípadne na masovejšie testovanie.

Netflix prerušil najmenej na 2 týždne kvôli rozširujúcej sa nákaze na území USA a Kanady všetky natáčania. Obmedzenia sa týkajú mnohých seriálov, medzi nimi aj netrpezlivo očakávanej 4. série Stranger Things.

Stranger Things: Herečka Millie Bobby Brown v úlohe Eleven. Foto: Netflix

11:22 Od pondelka by sa mali vyhodnocovať testy nielen v Bratislave, ale aj v Banskej Bystrici a Košiciach. Preto by sa podľa premiéra Pellegriniho mohol zvýšiť počet potvrdených nákaz.

11:18 Nákladné automobily a kamióny majú na jazdu cez Slovensko v nedeľu 15. aj 22. marca výnimku. Polícia informovala, že všeobecnú výnimku zo zákona o cestnej premávke povolila v snahe znížiť koncentráciu vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlách, resp. odstavných plochách a zabezpečiť plynulého tranzitu cez územie Slovenska.

11:03 Premiér Pellegrini v TA3 potvrdil, že počet nakazených stúpol na 54

10:50 Ochorenie na koronavírus potvrdili u poslanca mesta Giraltovce, do karantény ide aj primátor. V dvojtýždňovej domácej karanténe skončilo vyše 40 ľudí. Je to prvý potvrdený prípad ochorenia na koronavírus v Prešovskom kraji. Pozitívne testovaným bol poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý mal byť v období jarných prázdnin na lyžovačke v Rakúsku. Začiatkom týždňa sa zúčastnil aj na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

10:39 Ministerstvo dopravy upozorňuje vodičov, ktorým končí platnosť STK a emisnej kontroly, aby v prípade pokuty za nesplnenie tejto zákonnej povinnosti podali odvolanie. Keďže je vyhlásená mimoriadna situácia, motoristi budú od sankcie oslobodení.

10:11 Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov na Slovensku sú zrušené. Šampionát sa mal konať od 13. do 19. apríla v Spišskej Novej Vsi. „Mrzí nás, že sa tento rok hokejový šampionát hráčov do 18 rokov na Slovensku neuskutoční. Vzhľadom na aktuálnu situáciu v Európe i vo svete je ale rozhodnutie Medzinárodnej hokejovej federácie pochopiteľné. Zdravie hráčov i divákov je prvoradé,“ okomentoval rozhodnutie prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.

10:05

10:03 NEUVERITEĽNÉ :-/ Starosta záhoráckej obce Plavecké Podhradie na Facebooku napísal, že musel s asistenciou polície otáčať množstvo áut z celého západného aj stredného Slovenska, pretože ľudia sa húfne v peknom počasí vybrali na návštevu tamojšieho hradu.

09:55 Britský minister zdravotníctva Matt Hancock oficiálne potvrdil informácie tamojších médií, že sa chystá absolútna domáca izolácia osôb nad 70 rokov. Tie by nemali opúšťať byty a domy, prijímať návštevy a zásoby by im mali nechať rodinní príslušníci alebo kuriéri pred dverami. Doteraz v Británii zomrelo na koronavírus 21 osôb, všetky vo veku nad 60 rokov.

9:45 Cez sociálne siete sa šíria viaceré výzvy, aby sa ľudia zdržiavali doma a vychádzali iba v nutných prípadoch.

Jedna zo šíriacich sa výziev na sociálnych sieťach. Foto: Facebook

9:40 Slováci, ktoré bývajú v pohraničí do 30 km od hraníc so Slovenskou republikou a majú v pohraničí trvalý, alebo prechodný pobyt a zároveň pracujú na Slovensku, môžu cestovať na Slovensko bez povinnosti karantény. Týka sa to tisícok ľudí, bývajúcich napríklad v maďarskej Rajke, alebo rakúskych obciach okolo Kitsee.

9:38 POZOR! Polícia SR upozorňuje, že osoby bez trvalého pobytu v Slovenskej republike a cudzinci nebudú pustení cez hranice!

9:30 Ministerka školstva Martina Lubyová musela v priebehu víkendu nariadiť karanténu alebo povinnú prácu z domu viacerým pracovníkom ministerstva, u ktorých je podozrenie na blízky kontakt s osobou infikovanou koronavírusom. Týka sa to aj viacerých členov vedenia ministerstva vrátane štátnych tajomníkov.

09:05 Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne sa nezatvárajú. Na základe návrhu lekára tak pacienti aj naďalej dostanú svoju liečbu. Úrad verejného zdravotníctva SR však zavrel prevádzky verejného stravovania, napríklad cukrárne, bistrá, kaviarne či bary. Otvorené zostávajú reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením, ale len od 6:00 hod. do 20:00 hod.

8.40 Počet ľudí v Česku nakazených novým typom koronavírusu vzrástol na 214. Oznámilo to v nedeľu ráno tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Testom bolo podrobených vyše 4000 ľudí.

08:37 Polícia kontrolovala v Bratislave obchodné centrá. Podľa nariadenia vlády majú byť cez víkend zatvorené všetky prevádzky s výnimkou potravín, drogérie a lekární.

08:20 Futbalista Juventusu Turín Cristiano Ronaldo zmení všetky svoje hotely v Portugalsku na nemocnice pre nakazených koronavírusom. Zároveň pokryje mzdy všetkých pracovníkov.

07:27 Google priznal, že vyvíja pre vládu USA web o koronavíruse. Deň pred tým to ale poprel.

07:20 Podľa Svetovej rady pre cestovanie a turizmus zruší globálna kríza okolo koronavírusu v roku 2020 až 25 % všetkých plánovaných ciest. Turistický priemysel tak môže celosvetovo prísť o 50 miliónov pracovných miest, odhaduje Svetová rada.

07:10 Dosluhujúci premiér Peter Pellegrini bol včera s ministerkou vnútra Denisou Sakovou skontrolovať opatrenia na hraničnom priechode Jarovce-Kitsee. „Chcem poďakovať policajtom, vojakom a colníkom, ktorí na hraničných prechodoch sú a že túto situáciu zvládajú. Tiež im chcem vyjadriť maximálnu podporu a veľa psychických síl,“ napísal premiér na Facebooku.

Premiér Peter Pellegrini a ministerka vnútra Denisa Saková na kontrole hraničného prechodu Jarovce-Kitsee. Foto: Facebook

07:00 V relácii Na telo budú o koronavíruse od 13:00 hod. na TV Markíza diskutovať:

exministerka zdravotníctva Andrea Kalavská

favorit OĽaNO na miesto ministra zdravotníctva Marek Krajčí

odborníkom na tropickú medicínu a infektológiu prof. Vladimír Krčméry

06:06 Česko dnes vyšle do Číny dve lietadlá, aby priviezli 100-tisíc rýchlotestov. Povedal to premiér Andrej Babiš. Ten je pod paľbou kritiky za to, že veľa rozpráva, ale málo koná. Zdravotníkom v prvej línii zúfalo chýbajú ochranné pomôcky, aj keď ich majú podľa premiéra dosť.

06:01 V sobotu stúpol vo Veľkej Británii počet úmrtí o 10 osôb na 21. Niektoré médiá v tejto súvislosti priniesli informáciu, že vláda chystá prísny zákaz vychádzania pre osoby nad 70 rokov na obdobie 4 mesiacov. Premiér Boris Johnson doteraz koronavírus zľahčoval, za čo si vyslúžil obrovskú porciu kritiky.

05:52 Španielsko výrazne pritvrdilo opatrenia v boji proti novému koronavírusu. Vyzvalo 47 miliónov svojich obyvateľov, aby nasledujúcich 15 ostali doma. Výnimkou sú iba cesty do práce a za nákupmi potravín a liekov. Za jediný deň tam počet nakazených stúpol o 1500 na 5753. Polovica nakazených sa nachádza v hlavnom meste Madrid. Zomrelo zatiaľ 193 ľudí.

05:46 Americký prezident Donald Trump absolvoval test na koronavírus, výsledok bol negatívny. Oznámil to Biely dom. Trump pôvodne test odmietal. Obavy, či nie je nakazený, vyvolali dvaja pozitívne testovaní členovia brazílskej delegácie, s ktorými sa Trump pred pár dňami stretol. Senátor Sherrod Brown zároveň pripomenul, že Trump pred dvoma rokmi vyhodil celý tím pre globálnu zdravotnícku bezpečnosť. Práve ten mal pôvodne na starosti riešenie pandémií. „Za toto rozhodnutie teraz všetci zaplatíme,“ vyhlásil senátor v emotívnom videu.

Americký prezident Donald Trump. Foto: archívne, SITA/AP

05:42 Kanada vyzvala všetkých svojich občanov, ktorí sa momentálne nachádzajú v zahraničí, aby sa vrátili domov. Minister zahraničných vecí Francois-Philippe Champagne na Twitteri varoval, že v dohľadnom čase zrejme budú všetky komerčné lety do krajiny zrušené. Všetci Kanaďania, ktorí sa vrátia z cudziny, pôjdu na 14 dní do izolácie. V Kanade doteraz zaznamenali jedno úmrtie na koronavírus a 226 ľudí malo pozitívne testy.

05:37 Počet obetí nového koronavírusu v Taliansku v sobotu stúpol o 175 na 1441. Počet ľudí, u ktorých bola potvrdená nákaza, vzrástol v Taliansku od piatku večera do soboty večera zo 17 660 na 21 157, čo znamená rekordný nárast o hrozivých 3 497 prípadov za jeden deň. Spomedzi nakazených sa 1966 pacientov už vyliečilo. Taliansko je počtom obetí aj počtom infikovaných celosvetovo na druhom mieste.

05:30 Vítame vás pri sledovaní nedeľného online prenosu aktuálnych informácii o pandémii nového koronavírusu vo svete aj na Slovensku. Počet nakazených v sobotu u nás výrazne vzrástol z 32 na 44 prípadov.

Počet nakazených koronavírusom vystúpil v sobotu na 44. V nedeľu má od 14:30 hod. zasadať vláda, aby zvážila, či nebude nutné prijať ešte striktnejšie opatrenia. „Len prísne a tvrdé opatrenia nám môžu pomôcť zmierniť nárast chorých,“ varoval už dopredu premiér Pellegrini.

Príznaky ochorenia COVID-19 sú horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, bolesť svalov, dusivý kašeľ a návšteva krajiny, v ktorej sa potvrdil výskyt koronavírusu.