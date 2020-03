Koronavírus spôsobuje obchodné straty vo výške 282 miliárd eur za jeden štvrťrok

Odhadujú, že straty v obchode s tovarom a službami by mohli predstavovať 282,3 miliárd eur (320 miliárd USD), a to len za prvý štvrťrok.

„Po tom, ako znížil spor medzi USA a Čínou v minulom roku rast svetového obchodu na najpomalšie tempo od roku 2009 (+1,2%), očakávame, že v roku 2020 bude práve epidémia koronavírusu Covid-19 hlavnou trhovou bariérou,“ uviedol Peter Mucina, riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku.

Prebiehajúce ochranné opatrenia v reakcii na Covid-19 sú podľa analýz Euler Hermes už rovnocenné s +0,7% dodatočných ciel na tovar. Inými slovami, obchod už v prvom kvartáli 2020 utrpel ekvivalent celoročnej obchodnej vojny medzi USA a Čínou v roku 2019.

Odborníci spoločnosti odhadujú, že straty v obchode s tovarom a službami by mohli predstavovať 282,3 miliardy eur (320 miliárd USD) za štvrťrok.

Straty na globálnom exporte v dôsledku prepuknutia Covid-19 v kľúčových krajinách ako Čína a Taliansko a vo zvyšku Európy (v mld. USD)

Straty na exporte do: Tovar Cestovanie Transportné služby CELKOM Číny 108 72 10 190 Talianska 9 6 6 21 zvyšku Európy 44 47 17 108 CELKOM 161 125 32 320

Zdroje: Medzinárodné obchodné centrum, Euler Hermes, Allianz Research

Pokiaľ ide o tovary, experti Euler Hermes vo svojich predpokladoch zohľadňujú blokády v Číne a Taliansku a ochranné opatrenia v iných krajinách. „Očakávame, že obnovenie podnikateľskej činnosti bude postupne prichádzať v apríli. Vývozné straty pri tovaroch by mali dosiahnuť celkom 161 miliárd USD, pretože dopyt z Číny a Európy bude do konca apríla naďalej výrazne obmedzený,“ podotkol Peter Mucina.

V prípade služieb odborníci rátajú s výrazne nižším počtom turistov v Číne, Taliansku a všeobecnejšie v rámci Európy, ku ktorým pridávajú výrazné spomalenie dopravných služieb. „Očakávame, že návrat k normálnym hodnotám bude veľmi pozvoľný a spôsobí straty na globálnom cestovnom ruchu na úrovni 125 miliárd USD a 33 miliárd USD na dopravných službách.“

Tento obchodný šok je už podľa analýzy Euler Hermes viditeľný v rámci prvých ukazovateľov, ktoré signalizujú objemovú recesiu v Q1 (-2,5%) aj v Q2 (-1%) tohto roka. „Po miernom oživení v Q4 2019 o + 1,6% očakávame, že svetový obchod sa v Q1 zníži o 2,5% (medziročne) a podobne to bude aj v Q2. Náš index Trade Momentum skutočne ukazuje, že objem obchodu sa v januári 2020 znížil a vo februári po správach o ťažkej situácii v Číne ešte klesol. Rovnako tak negatívne ovplyvnil nové vývozné objednávky inde, najmä v Európe a Ázii.“ dopĺňa Peter Mucina

Údaje o preprave tovaru sú podobné. Inštitúcia International Chamber of Shipping odhaduje, že rozšírenie Covidu-19 spôsobilo v celosvetovom obchode pokles o viac ako 350 000 kontajnerov. Podľa Európskej komisie došlo v Číne za posledné štyri týždne k poklesu plavieb o 49%. Experti Euler Hermes pripomínajú, že prognózovaný pokles globálnej lodnej dopravy o 20-25% bude mať na odvetvie prístavných terminálov zásadný vplyv. Dodávajú, že scenár oživenia (V-shape), dnes ukazuje na zotavenie až v druhom polroku 2020, a teda prognóza svetového objemu obchodu je + 0,4% na celý rok 2020.

Analýza Euler Hermes ešte odhalila, že silný dolár, nižšie ceny komodít a znížený dopyt, udržia nominálny obchod v recesii po celý rok 2020. Pokles indexu cien komodít S&P o 10% od začiatku vypuknutia epidémie Covid-19 signalizuje pokračovanie deflačných tlakov z roku 2019. To by spolu s posilňovaním dolára v kontexte vysokej neistoty viedlo k zníženiu cien. Vo finančnom vyjadrení by sa obchod mal tiež zmenšiť v prvej polovici roka, pričom celoročné číslo by malo zostať na zápornej úrovni okolo -1,5%.