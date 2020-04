Koronavírus zasiahol aj elektrikárov, poruchy odstraňujú za prísnych bezpečnostných opatrení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.4.2020 (Webnoviny.sk) - V Stredoslovenskej distribučnej už od začiatku mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom pravidelne zasadá krízový štáb. Podrobne analyzuje vývoj udalostí a priebežne sa im podľa potreby prispôsobuje.„Utlmili sme všetky plánované práce, či už investičné alebo údržbové, pri ktorých by bolo nevyhnutné vypínať elektrinu pre väčší počet odberných miest alebo na dlhší čas. Poruchy odstraňujeme v štandardnom režime, ale za prísnych bezpečnostných opatrení. V naliehavých prípadoch, ak je ohrozená prevádzka alebo bezpečnosť, vypíname vedenia v nutnom rozsahu a čase potrebnom na vyriešenie problému,“ skonštatoval riaditeľ divízie prevádzky a údržby SSD Radomír Rajčáni.Výhodou SSD v tejto zložitej situácii je rozloženie jednotlivých pracovných skupín elektrikárov po celom území stredného Slovenska. Ide o stovky mužov. Vďaka tomu sú schopní pracovať bez vzájomného kontaktu a v prípade potreby, napríklad karantény jedného z tímov, sa môžu zastúpiť.„Ak by prišlo k nejakej mimoriadnej situácii, napríklad veternej kalamite, naše čaty sú nepretržite pripravené zasiahnuť. Zbalia si rúška, respirátory, dezinfekčné prostriedky a vyrazia do terénu,“ uzavrel Rajčáni.Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 760-tisíc domácností a firiem.