Koronavírusové obmedzenia budú v Nemecku zrejme platiť celú zimu, o vianočných oslavách sa neuvažuje

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.11.2020 - Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn upozornil, že obmedzenia zamerané na spomalenie šírenia koronavírusu budú pravdepodobne platiť počas celej zimy, keďže počet nových infekcií je stále vysoký.Pre rozhlasovú stanicu RBB vo štvrtok povedal, že veľké vianočné oslavy alebo iné spoločenské stretnutia s viac ako 10 až 15 ľuďmi pravdepodobne nebudú prípustné. "Musíme to spoločne zvládnuť, aby sme prešli touto zimou s celkovo nízkymi počtami," dodal minister.Inštitút Roberta Kocha informoval, že v stredu v krajine pribudlo 21 866 nových infekcií. Bolo to o zhruba 1 500 menej v porovnaní s rekordom dosiahnutým cez víkend, ale stále je to vysoká cifra. V Nemecku sa už druhý týždeň uplatňuje čiastočný lockdown, ktorý má trvať štyri týždne. Reštaurácie, bary, športové a voľnočasové zariadenia sú zatvorené, ale školy a obchody naďalej fungujú.Hoci Nemecku sa darí znižovať počet nových nákaz, podľa ministra zdravotníctva nebude schopné sa hneď vrátiť k normálnemu životu. "Neznamená to, že od decembra alebo januára budeme môcť pokračovať so svadobnými oslavami alebo vianočnými večierkami, akoby sa nič nestalo," uviedol Spahn.