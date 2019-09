Korpáš:Potravinári sú znepokojení situáciou okolo siete obchodov Kačka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. septembra (TASR) - Slovenskí výrobcovia potravín sú znepokojení aktuálnou situáciou okolo siete obchodov Kačka. Obávajú sa, že môžu prísť o svoje finančné prostriedky. Uviedol to Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) v stanovisku k situácii okolo reťazca Kačka.Informoval, že viacerí slovenskí dodávatelia potravín ešte nemajú vyplatené faktúry za mesiac júl a august. Vzniká opodstatnená obava, že svoje peniaze už ani nikdy neuvidia. Naši mliekari rátajú, že by mohli prísť až o viac ako jeden milión eur. Celkovo by mohli slovenskí producenti, ktorí dodávali svoje výrobky do sieti, stratiť až desiatky miliónov eur.Pripomenul, že potraviny Kačka podali koncom augusta návrh na konkurz, aktuálne sa čaká na rozhodnutie súdu.povedal na margo situácie okolo siete obchodov Kačka podpredseda SPPK Marián Šolty.Štát prišiel v posledných mesiacoch s rôznymi opatreniami, ktoré mali zlepšiť pozíciu producentov v potravinovej vertikále. Vzniknutá situácia okolo siete potravín Kačka však ich postavenie opäť ťahá nadol.podčiarkol Šolty.Potravinári podľa Korpášových informácií aktuálne už do potravín Kačka svoje výrobky nedodávajú a s veľkou neistotou čakajú, ako sa situácia nakoniec vyvinie.