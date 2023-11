Korupčná aféra stála portugalského premiéra funkciu, António Costa rezignoval

Zatkli šéfa úradu vlády

Koncesie na lítiové bane

7.11.2023 (SITA.sk) - Portugalský premiér António Costa v utorok oznámil, že rezignuje po tom, čo bol zahrnutý do rozsiahleho vyšetrovania korupcie.„Za týchto okolností som, samozrejme, predložil svoju rezignáciu prezidentovi republiky,“ uviedol Costa v celoštátnom televíznom prejave. Pri moci bol od roku 2015.Portugalská polícia zatkla šéfa úradu vlády Vítora Escáriu počas razií v niekoľkých verejných budovách a iných nehnuteľnostiach v rámci rozsiahleho vyšetrovania korupcie.Medzi podozrivými sú údajne minister infraštruktúry João Galamba, šéf tamojšej environmentálnej agentúry či starosta mesta Sines.Sudca vyšetruje údajné nezákonné konanie, korupciu volených predstaviteľov a ovplyvňovanie súvisiace s koncesiami na lítiové bane v blízkosti severnej hranice Portugalska so Španielskom a plánmi na výstavbu zeleného vodíkového závodu a dátového centra v pobrežnom meste Sines na juhu krajiny.Lítiové bane a projekty súvisiace so zeleným vodíkom sú súčasťou Európskej zelenej dohody, ktorú presadzuje Európska únia.Razie sa uskutočnili v priestoroch ministerstva životného prostredia, ministerstva infraštruktúry a mestského zastupiteľstva v Sines, ako aj vo viacerých súkromných domoch a kanceláriách.