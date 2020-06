Korytnačí samec Diego, ktorého sexuálny apetít pomohol zachrániť jeho druh, odišiel do dôchodku

Splodil stovky potomkov

Úlohu splnil na výbornú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.6.2020 - Korytnačí samec Diego, ktorého legendárny sexuálny apetít pomohol zachrániť jeho druh pred vyhynutím, odišiel oficiálne do dôchodku. Zástupca ohrozených korytnačiek sloních sa spolu s ďalšími 14 samcami vrátil na ich rodný ostrov Espaňola, ktorý je súčasťou súostrovia Galapágy. Stalo sa tak po desaťročiach množenia sa v zajatí na ostrove Santa Cruz.Program rozmnožovania bol úspešný, od jeho spustenia v 60. rokoch z neho vzišlo viac než 2 000 korytnačiek. Výrazne sa o to pričinil dnes už storočný Diego, ktorý splodil stovky potomkov, podľa niektorých odhadov 40 percent z 2 000 korytnačiek sloních, ktoré sú dnes stále na žive.Ekvádorský minister životného prostredia Paulo Proaňo Andrade v tejto súvislosti uviedol, že rozmnožovací program uzatvára "veľmi dôležitú kapitolu" svojej histórie.Diego a ostatné korytnačky sa vracajú domov po tom, čo "zachránili ich druh pred vyhynutím", napísal minister na Twitteri a dodal, že Espaňola ich privítala "s otvorenou náručou".Pred návratom však museli všetky korytnačky najprv do karantény. Espaňola je neobývaný ostrov považovaný za jednu z najstarších častí Galapág. Karanténa mala zabrániť prenosu semien a rastlín, ktoré nie sú na ostrove pôvodné.Pred približne 50 rokmi žili na ostrove Espaňola iba dvaja samci a 12 samičiek z Diegovho druhu Chelonoidis hoodensis. S cieľom zachrániť ho zapojili do rozmnožovacieho programu aj Diega zo zoologickej záhrady v kalifornskom San Diegu.Predpokladá sa, že z Espaňoly ho odviezla začiatkom 20. rokov vedecká expedícia. Diego splnil úlohu, ktorú mu zverili, na výbornú.