Košarišťana premiérová pozvánka prekvapila: Na turnaj idem s pokorou

Na archívnej snímke brankár Andrej Košarišťan. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 5. novembra (TASR) - Debut v národnom tíme čaká na Nemeckom pohári 24-ročného brankára Andreja Košarišťana. Premiérovú pozvánku do reprezentácie si vyslúžil výbornými výkonmi v Tipsport Lige, kde hokejistom Nových Zámkov pomohol k nečakane vydarenému štartu do sezóny. Na turnaji v Krefelde sa podelí o čas v bránkovisku so skúsenejším Jaroslavom Janusom.vyznal sa Košarišťan na pondelkovom reprezentačnom zraze v Bratislave. Do národného tímu by si rád preniesol formu z klubu. V Nových Zámkoch je oporou, spomedzi všetkých brankárov v najvyššej súťaži vychytal najviac víťazstiev (12), v percentuálnej úspešnosti zásahov je tretí (93,79).povedal s úsmevom.Správu o nominácii mu oznámil tréner brankárov Ján Lašák.Košarišťan je ďalším príkladom toho, že aj cez Tipsport Ligu vedie cesta do reprezentácie. Tréner Craig Ramsay ako i generálny manažér Miroslav Šatan súťaž pozorne sledujú a keď v nej niekto povyskočí, dajú mu šancu na medzinárodnej scéne.povedal Košarišťan. Ešte prednedávnom by nebol uveril, že z Nových Zámkov sa dá dostať do národného mužstva.poznamenal. Štartujúca reprezentačná sezóna je o to zaujímavejšia, že vyvrcholí domácimi majstrovstvami sveta.dodal.Na Nemeckom pohári bude Košarišťan jedným zo štvorice nováčikov v reprezentačnom kádri. Premiérový štart čaká aj útočníka Nitry Branislava Rapáča, ktorý pôvodne figuroval ako náhradník a do tímu sa dostal až dodatočne.povedal Rapáč. Svoje schopnosti bude môcť ukázať v dueloch so Švajčiarmi, Rusmi a domácimi Nemcami.