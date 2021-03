Košičan dobil svoju družku, už čelí obvineniu z ublíženia na zdraví

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.3.2021 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovateľ prvého bratislavského okresu vzniesol obvinenie 32-ročnému Martinovi H. z Košíc za trestný čin ublíženia na zdraví. Skutok sa stal v utorok 2. marca v jednom z bytov na Železničiarskej ulici v Bratislave.„Podľa doposiaľ zistených skutočností obvinený Martin v skorých ranných hodinách najprv vulgárne nadával svojej družke a neskôr ju fyzicky viackrát napadol a udieral ju do rôznych častí tela," uvádza na sociálnej sieti bratislavská krajská polícia.Muž údajne svoju družku, ležiacu na zemi, päsťami udieral do tváre. Žene sa podarilo nakoniec utiecť a privolaná polícia muža okamžite zadržala. „Tým, že svoju družku viackrát fyzicky napadol, ohrozil jej život a zdravie. To potvrdili aj lekári, ktorí ženu ošetrovali," poznamenala polícia. Obvinenému Martinovi hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody na šesť mesiacov až dva roky.