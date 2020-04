Košičana obvinili z opakovaného šírenia poplašnej správy, chcel oddialiť svoj nástup do výkonu trestu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.4.2020 - Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, celková škoda, ktorú muž svojím konaním spôsobil na ušlej mzde a odvodoch pracovníkov súdov patriacich do pôsobnosti Krajského súdu Košice a nákladoch súvisiacich so zásahom záchranných zložiek, bola vyčíslená na viac ako 30-tisíc eur.V prípade dokázania viny mu za tieto telefonáty hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.„Po zhromaždení a vyhodnotení dôkazových materiálov bolo zistené, že v tieto dni mal pojednávania v inej trestnej veci na Okresnom súde Košice okolie 25-ročný Ľubomír z okresu Košice okolie, a telefonátom v krátkej dobe pred začatím pojednávania chcel oddialiť svoj nástup do výkonu trestu odňatia slobody, preto vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach obvinil Ľubomíra zo zločinu šírenia poplašnej správy,“ ozrejmila Ivanová.