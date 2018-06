Košičania budú mať pohotovosť na Národnej triede

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 30. júna (TASR) – V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti na tzv. pohotovostiach končí lekárska služba prvej pomoci (LSPP) a od zajtra ju nahradí ambulantná pohotovostná služba (APS). Zabezpečená bude prostredníctvom nových pevných bodov v spádových územiach.Pre Košice bude ambulantnú pohotovostnú službu prevádzkovať LSK PLUS na Národnej Triede 27. Pre obvod Košice-okolie to bude Poliklinika Terasa na Toryskej 1 v Košiciach. Informoval o tom Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK).Zdravotnú starostlivosť v rámci LSPP od 1. júla nebude poskytovať Nemocnica Košice-Šaca. Potvrdila to Alžbeta Sivá, hovorkyňa spoločnosti AGEL SK, ktorá nemocnicu prevádzkuje.uviedla.V Košickom kraji z pôvodného počtu 20 pohotovostí pre dospelých a pre deti a dorast stanovilo Ministerstvo zdravotníctva SR 17 pevných bodov. APS pre dospelých nebude od júla fungovať vo Veľkých Kapušanoch, pre deti a dorast bude chýbať v Krompachoch.Nové pevné body APS pre dospelých sú Košice, Košice-okolie, Kráľovský Chlmec, Gelnica, Michalovce, Rožňava, Trebišov, Sobrance a Spišská Nová Ves. Pre deti a dorast sú to Košice, Košice-okolie, Moldava nad Bodvou, Kráľovský Chlmec, Michalovce, Rožňava, Trebišov a Spišská Nová Ves.Zmeny zahŕňajú detskú pohotovosť v Spišskej Novej Vsi, ktorá bude od 1. júla fungovať na novom mieste - v tamojšej nemocnici s poliklinikou.Rezort zdravotníctva včera informoval, že v rámci Košického kraja organizátor dosiaľ chýba pre ambulantnú pohotovosť pre dospelých v Gelnici.Pohotovosti budú po novom fungovať v skrátenom režime, teda v pracovné dni nie od 16.00 do 7.00 h rána, ale len do 22.00 h. Cez víkendy a sviatky budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Zmeny sa nedotknú zubno-lekárskych pohotovostných služieb, fungovať budú rovnako ako doteraz.uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.