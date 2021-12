Košičania nie sú vo forme a nepomohli im ani špeciálne dresy, Poprad pod novým koučom ide hore

Dresy s menami všetkých hráčov

Bartánus bral prehru osobne

Očakávania boli veľké

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.12.2021 (Webnoviny.sk) - Košický hokej si aktuálne pripomína sté výročie od svojho vzniku, ale toto nevšedné jubileum sa nepremietlo do oslavy víťazstva na ľade.Košičania v dohrávke 18, kola Tipos extraligy podľahli Popradčanom 1:4 a z ostatných siedmich zápasov boli v košickom podaní len dva víťazné.Zverenci trénera Kalleho Kaskinena si v tabuľke udržali piate miesto, ale už len s náskokom jedného bodu práve pred hráčmi HK Poprad."Poprad vyhral zaslúžene. Boli lepší vo všetkom a my musíme o sebe porozmýšľať. Takto to ďalej nejde. Naše špeciálne tímy sú neefektívne a my v presilovkách pomaly ani nevystrelíme na bránku. Musíme to zjednodušiť, pretože už je tam aj nervozita. Máme dosť skúsené mužstvo na to, aby sme to zvládli. Pôjde to však iba tvrdou prácou,“ nevyhol sa kritike útočník Marek Bartánus na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja.Špeciálne košické dresy mali na ramenách vytlačené všetky logá domácej klubovej histórie a obsahovali aj mená všetkých 630 hráčov, ktorí tvorili dejiny dvojnásobného majstra Československa a osemnásobného majstra Slovenska.Výsledky však nerobia dresy, ale hráči, ktorí ich majú na sebe. A tí košickí sú momentálne mimo formy."To, že nastúpime v historických dresoch, sme sa dozvedeli po rannom tréningu. Úprimne ma mrzí, že sme v týchto dresoch podali takýto výkon a že sme v nich prehrali. Bral som to aj osobne, veď na drese nebolo iba moje meno, ale aj meno môjho otca. Som naozaj sklamaný. Potrebujeme hrať jednoducho a najmä chcieť viac ako mužstvo, proti ktorému hráme," dodal sklamaný Bartánus.Opačné pocity ako v Košiciach momentálne prežívajú v Poprade. Po trénerskej výmene sa mužstvo už skonsolidovalo a pod novým kanadsko-britským koučom Coreym Neilsonom začína zbierať víťazstvá.Popradčania vyhrali štyri z predchádzajúcich piatich zápasov a podľa strelca tretieho gólu Dávida Skokana sa v poslednom čase dostávajú do správnej fazóny."Po zoznámení sa s novým herným systémom ideme postupne hore. Najmä sme však dobre korčuľovali. Hokej je o korčuľovaní a povedali sme si, že ak šikovným hráčom Košíc nedáme priestor a čas, tak to bude dobré. Tak sa aj stalo. Košice majú veľmi dobrý tím a ja mám na tento výborný klub pekné spomienky. O to som radšej, že som tu vyhral," skonštatoval Skokan.Skúsený 33-ročný útočník už v tejto sezóne nazbieral 27 kanadských bodov a aj vďaka jeho produktivite sa Podtatranci dvíhajú v extraligovej tabuľke."Mali sme o päť zápasov menej a aj preto máme menej bodov. Po minulej sezóne boli veľké očakávania, ale myslím si, že ak chceme hrať o najvyššie priečky, ešte sa potrebujeme posilniť. Ak sa to podarí, budeme mať šancu naplniť vysoké ciele," dodal Skokan na hockeyslovakia.sk.