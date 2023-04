Košičanka po slovnej výmene napadla nožom 59-ročného muža, ktorý zraneniam na mieste podľahol

Muž už nejavil známky života

Zaistenie útočnej zbrane

21.4.2023 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach obvinil zo zločinu zabitia 54-ročnú Košičanku, ktorá po hádke bodla 59-ročného muža.Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová , v stredu krátko pred 11:00 boli policajti vyslaní na preverenie oznámenia, že v záhradkárskej lokalite košickej mestskej časti Sever prišlo k fyzickému útoku nožom na jednu osobu.Podľa prvotných informácií 54-ročná žena po predchádzajúcej slovnej výmene názorov bodla ostrým predmetom 59-ročného muža.Posádka RZP po príchode na miesto zistila, že muž ležiaci na zemi už nejaví známky života a oživiť sa ju záchranárom už nepodarilo.Košickí policajti preto ženu, podozrivú zo spáchania tohto skutku zadržali a po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia.Vyšetrovateľ Policajného zboru spoločne s kriminalistickým technikom počas vykonanej obhliadky miesta činu na mieste zaistili potrebné kriminalistické stopy, okrem iného aj nôž, ktorý by mohol byť útočnou zbraňou.Policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej ženy do vyšetrovacej väzby. Žene v prípade dokázania viny hrozí za tento skutok deväť až 12 rokov za mrežami.