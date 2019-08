Košice a Tokaj bude v septembrové soboty spájať mimoriadny cyklovlak

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Košice 21. augusta (TASR) – Mimoriadny turistický vlak Tokajský cykloexpres dovezie v období vinobrania cestujúcich z Košíc do tokajskej oblasti. Premávať bude každú septembrovú sobotu a súčasťou súpravy bude aj nákladný vozeň na bezplatnú prepravu bicyklov. Informovala o tom v stredu Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).Cyklovlak bude premávať na trase Košice – Čerhov – Slovenské Nové Mesto – Borša – Streda nad Bodrogom a spať. Z košickej železničnej stanice bude odchádzať o 8.00 h, naspäť sa bude zo Stredy nad Bodrogom vracať o 18.00 h. V prevádzke bude 7., 14., 21. a 28. septembra.uviedol v stredu predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.Vlakové spojenie je príležitosťou aj pre miestnych vinárov, niektorí z nich pripravili pre cestujúcich špeciálne degustačné balíčky, do jedného z vinárstiev bude premávať kyvadlová autobusová doprava z vlakovej stanice.Preprava bicyklov v nákladnom vozni bude bezplatná, miesto si však bude nutné vopred rezervovať. Kapacita je 50 bicyklov.Pre cykloturistov nachystal KRT nielen inšpirácie na zaujímavé individuálne výlety.priblížila výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková. Podľa nej na Tokaji od septembra pribudne aj nová atrakcia – turistický vláčik. Ten bude premávať medzi vinárstvami od Čerhova až po Veľkú Baru každý týždeň od štvrtka do nedele.doplnil Karol Martinček, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK.Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webe vylety.kosiceregion.com a v Regionálnom informačnom bode v Košiciach.