Košice a Viedeň opäť spojí IC vlak, do prevádzky sa vracajú reštauračné vozne. Prehľad zmien cestovného poriadku vlakov osobnej dopravy od 13. 6. 2021 v kocke

ZSSK obnovuje prvý pár IC vlakov – z Košíc do Viedne



Do vlakov diaľkovej dopravy budú opäť zaradené aj reštauračné vozne



O cestu autovlakom do Splitu majú záujem aj slovenskí motorkári



Trate Utekáč – Lučenec a Čadca – Makov budú zaradené do samoobslužného výpravného systému, t. j. vo vlakoch nebude sprevádzajúci personál



Vnútroštátna doprava



RR 703 POVAŽAN bude mať oproti súčasnosti skorší príchod do Žiliny o 8 minút (Žilina príchod o 09:37),



RR 705 POVAŽAN bude mať oproti súčasnosti skorší príchod do Žiliny o 8 minút (Žilina príchod o 11:37),



RR 706 POVAŽAN bude v úseku Žilina – Považská Bystrica vedený v neskoršej polohe o 4 minúty (Žilina odchod o 06:23, Považská Bystrica príchod o 06:45),



RR 707 POVAŽAN bude mať oproti súčasnosti skorší príchod do Žiliny o 3 minúty (Žilina príchod o 13:42),



RR 709 POVAŽAN bude mať oproti súčasnosti skorší príchod do Žiliny o 8 minút (Žilina príchod o 15:37),



RR 710 POVAŽAN bude v úseku Žilina – Považská Bystrica vedený v neskoršej polohe o 7 minút (Žilina odchod o 10:23, Považská Bystrica príchod o 10:45),



RR 711 POVAŽAN bude mať oproti súčasnosti skorší príchod do Žiliny o 8 minút (Žilina príchod o 17:37),



RR 712 POVAŽAN bude v úseku Žilina – Považská Bystrica vedený v neskoršej polohe o 7 minút (Žilina odchod o 12:23, Považská Bystrica príchod o 12:45),



RR 716 POVAŽAN bude v úseku Žilina – Považská Bystrica vedený v neskoršej polohe o 7 minút (Žilina odchod o 16:23, Považská Bystrica príchod o 16:45),



REX 767 TATRAN bude v úseku Považská Bystrica – Žilina vedený v skoršej polohe o 2 minúty (Považská Bystrica odchod o 06:12, Bytča príchod o 06:22, odchod o 06:23, Žilina príchod o 06:37),



RR 15711 ŠARIŠAN bude mať oproti súčasnosti skorší príchod do Žiliny o 8 minút (Žilina príchod o 17:37, odchod o 17:44, Vrútky príchod o 18:07, odchod o 18:08, Kraľovany príchod o 18:21),



RR 17716 POVAŽAN bude v úseku Žilina – Bytča vedený v neskoršej polohe o 3 minúty (Žilina odchod o 16:19, Bytča príchod o 16:34).



REGIONÁLNA A PRÍMESTSKÁ DOPRAVA

Žilinský, Trenčiansky a Banskobystrický samosprávny kraj



Os 3304 bude v úseku Žilina – Považská Bystrica vedený o 9 minút skôr (Žilina odchod o 05:42),



Os 3384 bude v úseku Žilina – Bytča vedený o 10 minút neskôr (Žilina odchod o 18:58),



Os 3354 bude v úseku Žilina – Považská Bystrica vedený o 6 minút neskôr (Žilina odchod

O 20:51).





Utekáč – Lučenec (trať 162),



Čadca – Makov (trať 128).



DIAĽKOVÁ VNÚTROŠTÁTNA A MEDZIŠTÁTNA DOPRAVA

Medzištátna doprava s Rakúskom



IC 44 (Košice 07:11 – Bratislava hl. st. 11:56 – 12:08 – Wien Hbf. 13:24),



IC 45 (Wien Hbf. 14:42 – Bratislava hl. st. 15:58 – 16:06 – Košice 20:52).



Medzištátna doprava s Českom



Ex 144 OSTRAVAN bude opäť vedený na plnej trase Žilina – Ostrava – Praha hl. n., vlak bude vedený s pôvodnými obmedzeniami, teda reálne začne premávať od 14. 6. 2021,



Ex 145 OSTRAVAN bude opäť vedený na plnej trase Praha hl. n. – Ostrava – Žilina, tiež vedený s pôvodnými obmedzeniami,



R 340 FATRAN bude opäť vedený na plnej trase Banská Bystrica – Žilina – Ostrava-Svinov,



R 341 FATRAN bude opäť vedený na plnej trase Ostrava-Svinov – Žilina – Banská Bystrica,



EN 443 SLOVAKIA bude od 13./14. 6. 2021 vedený na celej trase Praha hl. n. – Košice – Humenné,



EN 442 SLOVAKIA bude od 14./15. 6. 2021 vedený na celej trase Humenné – Košice – Praha hl. n..



Medzištátna doprava s Maďarskom

Medzištátna doprava s Poľskom a Ukrajinou



Poprad-Tatry – Muszyna,



Košice – Čierna nad Tisou – Čop,



Košice – Mukačevo.



10.6.2021 (Webnoviny.sk) -V nedeľu 13. 6. 2021 vstúpi do platnosti pravidelná 2. zmena Cestovného poriadku 2020/2021. V rámci nej Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) obnovuje prvý pár vlakov kategórie InterCity (IC) – z Košíc do Viedne a späť.Od 18. 6. 2021 ZSSK v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) sprevádzkuje letné spojenie z Bratislavy priamo do Splitu - https://www.zssk.sk/aktuality/dovolenka-2021-v-lete-sa-so-zssk-dostanete-do-splitu-z-bratislavy-vlakom-vziat-si-mozete-aj-svoje-auto/ . Prvý vlak do Splitu má v súčasnosti vypredaných po celej trase 100 % svojej lôžkovej kapacity a do Chorvátska sa v ňom z Bratislavy a z Rakúska odvezie 22 motocyklov a 3 osobné vozidlá.V nočných vlakoch do Českej republiky budú radené autovozne z Košíc do Prahy, podľa dopytu bude ZSSK nasadzovať aj autovozne na linke Humenné – Praha a Poprad-Tatry – Praha.Pozrite si zmeny, ktoré sa udejú v železničnej doprave v rámci diaľkových vnútroštátnych a medzištátnych, ako aj regionálnych a prímestských vlakov:Z dôvodu pokračujúcich výlukových prác pre výstavbu koridoru na Považí, ktorý realizuje manažér infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), dochádza k nasledovným zmenám časovej polohy vlakov:Vo vlakoch R 6xx (tzv. "šesťstovkové rýchliky") a vo vlakoch RR 700, 702, 704, 717, 719, 764, 767, 17764, REX 1763 budú od 13. 6. 2021 opäť radené aj reštauračné vozne. Služby v nich budú poskytované v zmysle platných pandemických opatrení.Manažér železničnej infraštruktúry ŽSR pokračuje v rekonštrukčných prácach a výstavbe uzla Žilina. Pre obmedzené možnosti infraštruktúry a výluky dochádza na traťovom úseku Žilina – Púchov k úpravám časových polôh viacerých prímestských vlakov ZSSK o 1 – 5 minút. Väčšie časové posuny sú nasledovné:V súvislosti so zmenami časových polôh vlakov na hlavnej trati (Žilina – Púchov) dochádza aj na traťovom úseku Žilina – Rajec pri vybraných vlakoch vedených popoludní k úprave časových polôhO 1 – 5 minút. Vlaky budú opäť premávať v takte.Na trati Brezno – Jesenské (č. 174) bude premávať vlak Os 6717 o 2 minúty skôr:Os 6717 (Tisovec 12:01 – Rimavská Sobota 12:57).Súčasne prichádza k rozšíreniu zoznamu tratí, kde pri preprave cestujúcich platia pravidlá samoobslužného výpravného systému (SVS). ZSSK ho na týchto tratiach plánuje zaviesť od 1. 7. 2021. Ide o trate:Od 13. 6. 2021 ZSSK vracia do prevádzky najrýchlejšie vlaky kategórie InterCity, konkrétne jeden pár, IC 44/45, ktorý bude vedený na plnej trase Košice – Bratislava hl. st. – Wien Hbf. a späť:Vo vlakoch budú radené aj reštauračné vozne.Vo vlakoch rjx 160/167 Bratislava – Zürich sú od 3. 6. 2021 taktiež poskytované reštauračné služby.V nočných vlakoch budú od začiatku ich prevádzky radené len autovozne Košice – Praha hl. n.. Autovozne Humenné – Praha a Poprad-Tatry – Praha bude ZSSK nasadzovať postupne podľa dopytu zákazníkov.Z dôvodu výluky na území Českej republiky bude mať vlak EN 443 skorší odchod z Prahy o cca 90 min (Praha hl. n. odchod o 20:48). Uvedená zmena trasy bude platiť od 13./14. 6. – 30./31. 8. 2021. V dňoch 30. 6./1. 7., 1./2. 7., 31. 7./1. 8. bude mať vlak 443 inú trasu v úseku Ostrava-Svinov – Bohumín.V súčasnosti nie sú vedené posilové vlaky SC 242/243 Pendolino Košičan (Košice – Praha hl. n.).Všetky osobné vlaky Bratislava-Petržalka – Hegyeshalom (Os 2800 – 2809) budú vedené aj počas letných prázdnin.V súčasnosti nie sú vedené medzištátne linky:O opätovnom zavedení týchto spojov bude ZSSK včas informovať.Informačný servis