Košice a vodohospodári podpísali memorandum zamerané na cyklotrasy

Košice 5. júna (TASR) - Memorandum o spolupráci v rámci projektov a aktivít zameraných na rozvoj a realizáciu cyklodopravy a cykloturistiky podpísali v uplynulých dňoch mesto Košice a Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že pripravuje cyklochodníky v Čermeli aj na Jazere.Obe strany sa zaviazali k vzájomnej informovanosti a konzultáciám o pripravovaných projektoch. Týka sa to predovšetkým tých, ktoré by sa mali realizovať v povodí Hornádu a ďalších tokov, kde sú v zmysle Územného plánu mesta Košice a Stratégie rozvoja dopravy a dopravných stavieb navrhované trasy cyklistických komunikácií. Zároveň budú svoje aktivity koordinovať tak, aby sa na území Košíc vybudovala ucelená medzinárodná cyklistická trasa Eurovelo 11, ktorá má viesť pozdĺž toku Hornádu.uvádza mesto. Cyklochodník má viesť po obslužnej komunikácii, ktorú postaví SVP z eurofondov. Začiatok stavebných prác v predpokladanej výške 450.000 eur je naplánovaný v tomto roku, cyklisti by ho mohli začať využívať v roku 2020.Výstavba cyklochodníkov a rozvoj cyklodopravy v Košiciach je podľa vedenia mesta jeho prioritou.povedal primátor Jaroslav Polaček. Výstavba obslužných komunikácií na hrádzach riek a ďalšie protipovodňové aktivity v réžii vodohospodárov podľa neho ponúkajú v Košiciach veľké možnosti na rozšírenie siete cyklotrás v meste.dodal.Priamo v meste Košice je momentálne 28 kilometrov cyklotrás, väčšinou ide o združené chodníky pre peších a cyklistov. Ďalších 160 kilometrov cyklotrás sa nachádza na území Mestských lesov Košice. Mesto postupne začína obstarávať projektové dokumentácie a štúdie pre realizáciu cyklotrás.informuje magistrát s tým, že ďalší plánovaný úsek bude viesť od nového cyklomosta na sídlisku Nad Jazerom neďaleko Hate po Rovníkovú ulicu, kde pribudne nový aslfaltový koberec a súčasný chodník sa rozdelí pre chodcov a cyklistov. Mesto sa chce na výstavbu cykloprístreškov a cyklostojanov uchádzať o zdroje z eurofondov.