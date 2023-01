Košice aj tento rok rozmiestnia drevené ohrádky na zber vianočných stromčekov

Vyzbierané stromčeky mesto využije

Odovzdať je možné aj umelé stromčeky

7.1.2023 (Webnoviny.sk) - V Košiciach budú aj tento rok rozmiestnené drevené ohrádky na zber vianočných stromčekov. Aj v roku 2023 sa o zber, odvoz a ekologické zhodnotenie vianočných stromčekov v meste Košice postará spoločnosť Kosit , Ich zber a odvoz bude realizovaný. Na sociálnej sieti o tom informovalo mesto Košice.„Obyvatelia môžu nepotrebné vianočné stromčeky z domácností ponechať v prípade bytovej zástavby priamo pri stanovištiach kontajnerov, prípadne v ohrádkach na zber vianočných stromčekov, odkiaľ budú priebežne odvážané. Stromčeky z rodinných domov je možné ukladať na mestskou časťou vyhradených miestach, alebo môžu byť prinesené do zberného dvora. Vyzbierané stromčeky budú následne zhodnotené v mestskej kompostárni v Bernátovciach,“ uviedlo mesto.Drevené ohrádky určené na zber vianočných stromčekov budú aj v tomto roku dostupné v ôsmich košických mestských častiach. Či už je stromček uložený k stanovišťu kontajnerov, do ohrádky alebo na iné určené miesto, je žiadané ho čo najdôslednejšie odzdobiť od vianočných dekorácií.Pred zberom ho nie je potrebné baliť do fólie, zväzovať špagátom, či inak pripraviť na odvoz. Zničené a viac nepoužiteľné umelé vianočné stromčeky môžu obyvatelia bezplatne odovzdať v ktoromkoľvek z piatich zberných dvorov v Košiciach.Lokality umiestnenia ohrádok na zber vianočných stromčekov je pre obyvateľov zverejnený na webe spoločnosti Kosit: https://www.kosit.sk/zber-a-odvoz-vianocnych-stromcekov-2/