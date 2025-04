Košice budú mať svoje prvé oficiálne „veľvyslanectvo“, Polaček s Migaľom podpísali memorandum – VIDEO, FOTO

Ponuku prijali radi

Priestory na kanceláriu poskytne ministerstvo bezodplatne

Spolupráca medzi mestom a ministerstvom

24.4.2025 (SITA.sk) - Na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) by mal vzniknúť priestor, kde bude môcť sídliť zástupca mesta Košice . Mesto Košice totiž podpísalo memorandum s ministerstvom investícií. Memorandum podpísali primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) a minister investícií Samuel Migaľ (nom. Smer-SD )."Toto tu ešte nebolo. Košice budú mať svoje prvé oficiálne veľvyslanectvo, v Bratislave. Aj so svojím ambasádorom," uviedol nadnesene minister na spoločnej tlačovej besede po podpise memoranda. Dodal, že vedenie ministerstva chce týmto spôsobom priblížiť regióny a regionálny rozvoj k hlavnému mestu a samotné ministerstvo priblížiť k regiónom.Zástupca Košíc tak vďaka tomu bude bližšie k úradom a úradníkom, bude môcť lobovať za projekty mesta a prispieť k tomu, aby sa rýchlo a efektívne čerpali eurofondy. Zároveň by sa mohla urýchliť a zefektívniť spolupráca medzi mestom a ministerstvom. Minister tiež verí, že sa postupne pridajú aj ďalšie mestá, napríklad aj ostatné krajské mestá, no otvorení sú aj pre ďalšie mestá.Primátor Polaček doplnil, mesto dlhodobo uvažovalo o tom, že by malo v Bratislave vlastnú kanceláriu a priestor, i vzhľadom na to, že košickí mestskí úradníci sú často v hlavnom meste, či už na ministerstvách alebo v iných inštitúciách. Ponuku podľa jeho slov prijali radi.Migaľ uviedol, že dúfajú, že kancelária bude zriadená čo najskôr, konkrétnym termínom ešte nedisponujú, malo by ale ísť o najbližšie dni až týždne. Priestory poskytne ministerstvo bezodplatne, mestský rozpočet to nezaťaží. Personálne kapacity sú ale na strane mesta, a teda náklady bude znášať samospráva."Ide o pracovno-právnu otázku. O nej rozhoduje primátor v rámci pravidiel, ktoré ukladá zákon," uviedol primátor na margo toho, kto by mohol Košice zastupovať v Bratislave. Dodal, že zatiaľ nevedia uviesť, či pôjde o niekoho, kto už v súčasnosti pre mesto pracuje, alebo pôjde o osobu z externého prostredia.Memorandum sa týka spolupráce medzi mestom a ministerstvom, v rámci pôsobnosti rezortu investícií, a to s cieľom efektívne využívať prostriedky z eurofondov, podporovať zelenú a digitálnu transformáciu mesta, zlepšovať kvalitu života obyvateľstva Košíc i okolia, a tiež posilniť konkurencieschopnosť a inovačný potenciál mesta a okolia.Spolupracovať by MIRRI a Košice mali napríklad na príprave a implementácii projektov financovaných z eurofondov a štátneho rozpočtu, zavádzaní smart riešení a podpore digitálnych služieb pre občanov, ale aj na zlepšovaní kvality a dostupnosti sociálnych služieb a modernizácii škôl, a tiež na obnove kultúrneho potenciálu mesta a jeho okolia, a posilňovaní spolupráce s akademickým a súkromným sektorom. Rezort investícii tiež v memorande deklaruje, že má záujem poskytnúť svoje kapacity pre praktickú realizáciu zastúpenia samospráv a regiónov v Bratislave.