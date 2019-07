Košice Crows so smelými ambíciami, nováčik myslí na prvú šestku

Hádzanársky klub Košice Crows handball team usporiadal tlačovú konferenciu v Hádzanárskej hale Slavomíra Šipoša, Alejová 2 pred nastávajúcou premiérou v najvyššej hádzanárskej súťaži mužov v Košiciach 22. júla 2019. Na snímke z tréningu, v popredí hrajúci tréner, bývalý hádzanársky reprezentant SR Radoslav Antl, vpravo hrajúci prezident klubu Košice Crows handball team Filip Fabišík. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Košice 22. júla (TASR) - Nováčik hádzanárskej extraligy Košice Crows odštartoval spoločnú prípravu na extraligovú sezónu. Tím povedie ako hlavný tréner Radoslav Antl, ktorý svojim zverencom predostrel smelý cieľ - umiestnenie v prvej šestke. K jeho naplneniu by malo pomôcť viacero skúsených hráčov, ale aj mladíci. Medzi nimi nechýba ani Radoslav Antl junior, ktorý si pravdepodobne zahrá súťažný zápas po boku otca.Košické "vrany" odštartujú premiérovú sezónu v extralige v sobotu 31. augusta domácim zápasom proti Modre. Prezident klubu a zároveň stále aktívny brankár Filip Fabišík má pred novým ročníkom jasné ambície.Podľa trénera Antla by Košičania mohli skončiť ešte vyššie.uviedol Antl, ktorý sa bude sústrediť najmä na pozíciu trénera, stále ho to však ťahá aj na palubovku. Aj preto sa dá očakávať, že sa prestaví najmä v derby proti Tatranu Prešov a splní si aj sen zahrať si so synom.priznal Fabišík.Antl sa v minulosti s úsmevom vyjadril, že proti Tatranu Prešov, v ktorom strávil úspešnú časť kariéry, nastúpi aj keby chodil o barlách.prezradil Antl senior.Kormidelník Crows sa bude opierať najmä o skúsenejších hráčov ako Vladimír Guzy či Patrik Hruščák, ktorý bude Antlov hrajúci asistent. Novými tvárami sú Maroš Hájnik a Derviš Birdahič.Okrem samotného štartu v extralige bude pre Crows veľkou udalosťou regionálne derby s Tatranom Prešov a to aj napriek tomu, že jednoznačným favoritom bude Tatran. K prvému derby dôjde v 26. októbra v 7. kole v Prešove, slovenský majster sa v Košiciach prestaví 14. decembra.poznamenal Fabišík.Podobne s pokorou sa na súboje s najúspešnejším slovenským klubom pozerá aj bývalý hráč Tatrana Antl.Vedenie Košice Crows v minulosti netajilo, že hráči hrali prakticky zadarmo. Ani po postupe do extraligy sa na ich prevažne amatérskom statuse nič nezmení.prezradil Fabišík s dodatkom, že klub počas svojej jeden a pol ročnej existencie investoval do rekonštrukcie haly 700-tisíc eur, za ktoré sa vybudovala moderná vzduchotechnika, osvetlenie vyhovujúce požiadavkám Ligy majstrov a viacero menších i väčších rekonštrukčných úprav.