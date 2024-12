Košice mali rušnú predvianočnú sobotu, Kaufland a Separ tu otvorili nový K Park

16.12.2024 (SITA.sk) -Otváranie dvadsiateho prvého multifunkčného K Parku neprekazilo ani decembrové počasie. Obyvatelia Košíc a blízkeho okolia si túto veľkolepú športovo hudobnú udalosť nenechali ujsť a prišli podporiť viacerých profesionálnych športovcov a tanečníkov, ktorí v sobotu 14. decembra 2024 predvádzali svoje dokonale nacvičené kúsky priamo pod holým nebom. Na rohu Tr. Arm. Gen. Svobodu a Baštovanského (Park Fontána) si miestni užili nielen švihadlovú show s Rope Skipping Academy, ale aj vystúpenie capoeiry s Tomášom. Skateboardové a kolobežkové triky zase ovládli športovci z Hangair Action Sports Academy. A čo by to bolo za športový deň bez miestnych hviezd v street workoute, Filip a Daniela Tumidalskí otestovali nové športovisko priamo na mieste.Sobota plná hudby, športu a zábavy začala už o 13:00 hod. Moderné ihrisko, ktoré mesto získalo vďaka úspešnému projektu K Park od spoločnosti Kaufland, pomáhali otvárať starosta mestskej časti Dargovských hrdinov, PhDr. Dominik Babušík, Lucia Vargová z Kauflandu a takisto Separ. Tomu je myšlienka vedenia dospievajúcej mládeže k prirodzenému pohybu mimoriadne sympatická. Spoločne prestrihli pásku a pozvali mladých i starších Košičanov, aby si výbavu areálu otestovali na vlastnej kožihovorí PhDr. Dominik Babušík.Známy predajca potravín na Slovensku postavil už 21 športovísk pre deti a mládež. Jeho cieľom je okrem iného rozhýbať mladú generáciu, aby si aspoň na chvíľu dala pauzu od sveta sociálnych sietí a digitálnych technológií. Na čerstvom vzduchu sa cvičí najlepšie, a pokiaľ sa športovec správne oblečie, neexistuje výhovorka, prečo novú lezeckú stenu, pingpongový stôl, streetbalové koše či workoutovú zónu nevyskúšať bez ohľadu na ročné obdobie. Na milovníkov adrenalínu čakala aj špeciálna plocha, aby sa im lepšie skateboardovalo či kolobežkovalo.K Park je tiež vynikajúcim priestorom pre stretávanie sa s rovesníkmi, najmä pre tínedžerov, ktorí z klasických ihrísk už vyrástli.hovorí Lucia Vargová, vedúca úseku komunikácie spoločnosti Kaufland Slovensko v.o.s.Reťazec v priebehu posledných troch rokov investoval takmer 2 milióny eur do výstavby multifunkčných ihrísk. Slovenské mestá a obce vďaka nemu získali športovo-oddychové areály, ktoré mladej generácii ponúkajú atraktívny priestor na zmysluplné trávenie voľného času. Viac informácií nájdete na stránke www.kauflandpark.sk Informačný servis