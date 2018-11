Košice podľahli Budapešti, Žilina prehrala s Nitrou

Na snímke striedačka HC Košice v druhej tretiny za nepriaznivého stavu 3:6, uprostred tréner HC Košice Roman Šimíček, za ním je tréner klubu Marcel Šimurda a vpravo asistent trénerov Peter Bartoš počas zápasu 19. kola Tipsport Ligy HC Košice - MAC Budapešť 2. novembra 2018 v Košiciach. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

HC Košice - MAC Budapešť 4:8 (1:3, 3:3, 0:2)



Góly: 6. Galamboš (Šoltés, Hričina), 30. Haščák (Šedivý), 32. Dudáš, 38. Haščák (Brophey, L. Nagy) - 4. Odnoga (Szabad), 8. Bodó (Orban, Langkow), 10. Langkow (Bodó, Orban), 25. Bugár (Brown, Pozsgai), 29. Orban (Bodó, Pozsgai), 38. Terbócs (Kreisz), 41. Brown (Klempa, Vokla), 52. Dudás (Nagy, Terbócs). Rozhodovali: Snášel, Orolin - Gajan, Smrek, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 3843 divákov. Zmeny: 37. M. Nagy namiesto Habala, 52. Habal namiesto M. Nagya (Koš.).



zostavy a striedania:



HC Košice: Habal (37. M. Nagy, 52. Habal) - Pretnar, Koch, Čížek, Pulli, McDowell, Dudáš, Šedivý - Žitný, Brophey, L. Nagy - Haščák, Klíma, Kafka - Hričina, Galamboš, Šoltés - Jokeľ, Suja, Petráš - Hudák



MAC Budapešť: Rajna – Pozsgai, Bugár, Burt, Fejes, Vokla, Dudás, Szigeti – Orbán, Langkow, Bodó – Klempa, Brown, Dansereau – Kreizs, K. Nagy, Terbócs – Odnoga, Majoross, Szabad

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) - Prinášame vám výsledky 19. kola hokejovej Tipsport ligy.Nespokojnosť košických trénerov s výkonmi niektorých hráčov vyústila do nezaradenia útočníkov Netíka a Spilara do zostavy. Na výkone domácich v prvej tretine sa to však pozitívne neprejavilo, skôr naopak. Zmätok Košičanov pred vlastnou bránkou v 4. minúte využil Odnoga a hostia išli do vedenia. Skóre 0:1 však dlho nevydržalo, keďže v 6. minúte sa domácim vydaril únik dvoch proti jednému, v ktorom skóroval Galamboš po Šoltésovej prihrávke. Košičania však doplácali na chyby v obrane, v 8. minúte si zle prebrali hráčov pred Habalom a Bodó upravil na 1:2. Ďalšia kombinácia hostí, tentoraz v presilovke v 10. minúte, priniesla ich tretí gól, keď skóroval Langkow - 1:3. O kontaktný gól sa v 15. minúte snažil Pulli, jeho strelu však zastavila žŕdka Rajnovej bránky.Nespokojní košickí diváci nešetrili piskotom, ktorý sa vystupňoval v druhej tretine. Ani košický brankár Habal nemal svoj deň, v 25. minúte mu po strele Bugára predkĺzol za chrbát puk, ktorý predtým vyrazil nad seba - 1:4. Nenápadná strela Orbana v 29. minúte prekĺzla Habalovi - 1:5. V gólovo úrodnej druhej tretine Košičania dvihli hlavy, góly Haščáka v oslabení a Dudáša v presilovke znamenali skóre 3:5. Dôležitý gól hostí však v 39. minúte strelil Terbócs, ktorý upravil na 3:6. Po šiestom góle došlo k striedaniu košických brankárov, Habala nahradil Matúš Nagy. Haščák ešte do druhej prestávky upravil na 4:6, čím Košice opäť vrátil do zápasu.Nádeje domácich na úspešný výsledok však výrazne klesli už po 14 sekundách tretej tretiny, keď Brownov pokus prekvapil Nagya - 4:7. Košičania sa viackrát dostali do útočného pásma, ich hre však chýbala sebaistota. Hostia bez problémov kontrolovali svoj náskok, ktorý bol od 52. minúte už štvorgólový. Obranca Dudáš si efektne poradil s Klímom a aj brankárom Nagyom, ktorý sa po góle na 4:8 vrátil na striedačku. Fanúšikovia košického tímu reagovali skandovaním pokrikov "Takú hanbu sme tu nemali" a aj ironického "desať, desať". Ďalší gól však už v Steel aréne nepadol. Pre Košičanov to bola tretia prehra v rade, pre Budapešť prvé trojbodové víťazstvo na ľade súpera.25. Dom. Rehák (Hrazdíra), 27. Bárta (Podešva) – 28. Čaládi (Mezei), 28. Majdan (Morrison), 30. McCormack (Lantoši, Majdan), 30. Kerbashian. Rozhodovali: Lokšík, Rencz (Maď.) – Vyšný, Pálkövi (Maď.), vylúčení: 5:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 826 divákov.Horčička – Bagin, Kučný, Žilin, Mendrej, Matejka, Pastor – Milý, Podešva, Bárta – Rud. Huna, Surovka, Jenčík – J. Ručkay, Húževka, Síkela – Mokrohájsky, Dom. Rehák, HrazdíraŠimboch – Mezei, McCormack, Rais, Morrison, Pupák, Rácz, Korím – Lantoši, M. Slovák, Blackwater – Scheidl, Kerbashian, Buček – Majdan, Bortňák, B. Rapáč – Šiška, Richard, Fominych - ČaládiŽilinčania, ktorých sužujú zranenia opôr, chceli doma potvrdiť body dovezené z Budapešti, ale proti gólovo rozbehnutým Nitranom sa v úvodnej desaťminútovke iba bránili. Hostia však zahadzovali jednu príležitosť za druhou, "vlci" sa ubránili a postupne hru vyrovnali. V 12. min mohol dokonca otvoriť skóre Surovka, ktorý sa na modrej dostal k puku, ale sólový nájazd zakončil blafákom, ktorý Šimboch zlikvidoval. Nitrania potom nevyužili ani prvú početnú výhodu zápasu, podobne ako domáci polminútovú presilovku na konci tretiny.Nitra prežila aj zvyšných 90 sekúnd presilovky, ďalšiu potom sama nevyužila a domáci na to reagovali gólmi. V 25. min unikol Rehák, jeho strela síce skončila na konštrukcii bránky, ale od chrbta brankára Šimbocha sa odrazila na radosť domácich do siete. O necelé dve minúty skončila strela Bártu od modrej v bránke Nitry a zdalo sa, že domáci sú na koni. Nitrania ich však z neho najskôr za 16 sekúnd gólmi Čaládiho a Majdana zhodili a vyrovnali. Za ďalších 45 sekúnd McCormackom v presilovke a Kerbashianom utiekli na 4:2. Celý tento štvorgólový uragán hostí pritom trval iba 143 sekúnd a Žilinčanom nepomohol ani oddychový čas po treťom inkasovanom góle. Gólostroj Nitranov sa však potom zastavil a domáci aspoň v presilovkách hosťom "podkúrili".V tretej časti sa "vlci" snažili o kontaktný gól, ktorým by zdramatizovali zápas, ale napriek veľkému úsiliu sa im ho nepodarilo streliť postupne ani v jednej z troch presiloviek, ktoré hrali po troch trestoch kapitána Nitranov Mezeia. Potom sa dvakrát previnili domáci a prakticky si tak zahatali cestu za bodmi, ktoré si všetky odviezli domov pod Zobor hostia.