Košice poplatok za komunálny odpad nezodvihnú, mesto však bude doplácať vysoké sumy

23.12.2022 (Webnoviny.sk) -

Obyvatelia mesta Košice zaplatia aj budúci rok rovnakú sumu za komunálny odpad ako počas predchádzajúcich rokov. Na štvrtkovom mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva (MZ) o tom rozhodli poslanci, ktorí ani na druhý pokus neschválili úpravu týchto sadzieb. Informoval o tom Magistrát mesta Košice.

Hlasovanie o poplatkoch

Poslanci o tomto bode hlasovali už minulý štvrtok. Vtedy bolo neúspešne navrhnuté zvýšenie poplatku zo súčasných 36,86 eura na 59,86 eura, ktorý by sa vzťahoval pre ľudí na sídliskách. Za nevážený množstvový zber, ktorý sa uplatňuje najmä v rodinných domoch, sa raz týždenne pri 110-litrovej nádobe navrhovala úprava z terajších 160,16 eura na 228,80 eura.

Pred dnešným hlasovaním prišiel poslanec Dominik Karaffa (NOVA) s kompromisným návrhom, aby sa ročný paušálny poplatok pre obyvateľov sídlisk zvýšil o zhruba tretinu na 49,27 eura ročne, čo by predstavovalo nárast o 1,03 eura mesačne. Pri množstevnom zbere odpadu by sa poplatok upravil o 21,5 percenta na 194,48 eura. Tieto sadzby by platili v budúcom roku, pričom o rok neskôr by sa zvýšili na tie sumy, o ktorých poslanci hlasovali minulý týždeň.

Doplácať bude mesto

V zmysle zákona o odpadoch musí tento poplatok pokrývať skutočné náklady, ktoré mesto má na túto činnosť. Pri súčasných sadzbách doplácalo mesto z vlastných zdrojov na celý proces, zberu, odvozu a likvidácie odpadu sumou 1,5 milióna. Kým pri minulotýždňovom návrhu VZN o odpade by mesto doplácalo na odpad sumu zhruba milión eur, pri menšom zvýšení sadzieb by narástol na štyri milióny eur. Ak by sa poplatok nezvýšil, na budúci rok by už mesto muselo komunálny odpad dotovať sumou zhruba sedem miliónov, na ktoré v rozpočte nie sú zdroje.

Poslanci sa rozhodli ponechať poplatky na súčasnej úrovni. Za upravený návrh na zmenu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice hlasovalo 13 z 37 prítomných poslancov. Aby tento návrh prešiel, na jeho prijatie bolo potrebných ešte desať hlasov navyše.