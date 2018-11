Košice privítajú ženskú vodnopólovú Ligu majstrov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 14. novembra (TASR) - Majstrovský klub vodnopólovej extraligy žien ŠK Olympia Košice bude organizovať B-skupinu Ligy majstrov. V mestskej krytej plavárni v Košiciach sa predstavia majstri Grécka, Španielska i Európskeho superpohára. Tréner Szabolcs Eschwig-Hajts aj manažér Ľubomír Tóth to vnímajú ako veľkú výzvu a významný vodnopólový sviatok.Turnaj je na programe od 24. do 27. januára. Štartovať budú grécky tím Vouliagmeni, španielsky Sabadell, čerstvý víťaz Európskeho superpohára z Dunaújávorsa a talianske družstvo Nuoto.uviedol Eschwig-Hajts.Tímy, ktoré prídu do Košíc, predstavujú európsku špičku.poznamenal Eschwig-Hajts.Tréner Olympie, ale aj vedenie klubu vnímajú domáci turnaj ako významný krok slovenského vodného póla, z ktorého môže profitovať nielen klub, ale aj reprezentácia.povedal Eschwig-Hajts.Tóth vníma silnú konkurenciu ako výzvu. Zvládnuť turnaj s účasťou zvučných klubov po organizačnej aj športovej stránke bude pre Olympiu nová méta.uviedol Tóth.