Košice sa plánujú uchádzať o titul Európske hlavné zelené mesto 2023

Košice, ilustračná snímka. Foto: TASR/S. Písecký Foto: TASR/S. Písecký

Košice 16. augusta (TASR) - Mesto Košice má záujem stať sa Európskym hlavným zeleným mestom 2023. Informuje o tom na svojej webovej stránke s tým, že zmyslom súťaže je podporiť samosprávy a obyvateľov k lepšej starostlivosti o ekológiu.uvádza magistrát s tým, že jeho zástupcovia zároveň prezentovali ambicióznu Zelenú víziu mesta Košice do roku 2030. V nej je viacero cieľov, pri splnení ktorých by sa Košice stali lídrom v nakladaní s odpadmi, v znižovaní rôznych druhov emisií a podpore zelených riešení, v oblasti starostlivosti o životné prostredie, kvalitu ovzdušia, či v oblasti ochrany vodných zdrojov.Podľa viceprimátora Marcela Gibódu je dôležitejšia než samotný titul cesta, po ktorej sa mesto v najbližšom čase vydá. Pripomenul, že Košice budú musieť vytvoriť a aktualizovať rôzne verejné politiky mesta ako napríklad protihlukové mapy, alebo nízkoemisné zóny.uviedol.Ako povedal primátor Jaroslav Polaček, podobu konkrétnych projektov, s ktorými sa chce mesto uchádzať o uvedený titul, ako napríklad návrat vody do mesta, pripravia v najbližších mesiacoch pracovné skupiny odborníkov.uviedol.Koncepty zámerov projektu majú prezentovať na jar budúceho roku a v júni k nim má byť zorganizovaná verejná diskusia. Konečná verzia projektu by mala byť zverejnená v septembri 2020 a o mesiac na to chce mesto podať prihlášku.Titul Európske hlavné zelené mesto sa udeľuje každý rok mestu, ktoré sa najviac zaslúži o zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov a prichádza aj s vlastnými dlhodobými inovatívnymi riešeniami v oblasti životného prostredia.