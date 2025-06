Košice sa prihlásili k odkazu 17. novembra, mesto nesúhlasí so zámerom vlády zrušiť sviatok ako deň pracovného pokoja

Oslava slobody a demokracie

26.6.2025 (SITA.sk) - Mesto Košice sa prihlásilo k odkazu 17. novembra, nesúhlasí so zámerom vlády zrušiť tento sviatok ako deň pracovného pokoja. Uzniesli sa na tom mestskí poslanci, podporili návrh od poslankyne Ľubice Blaškovičovej Vyhlásenie zdôrazňuje, že nejde len o historickú udalosť, ale aj o trvalú hodnotu. „Je to jeden z najdôležitejších a najpozitívnejších momentov Slovenska v jeho novodobej histórii," uviedla predkladateľka.Zdôraznila, že práve vďaka 17. novembru 1989 v súčasnosti žijeme v slobodnej krajine, môžeme verejne vyjadrovať svoje názory či voliť svojich zástupcov.„Môžeme organizovať občianske iniciatívy, mať nezávislé médiá, študovať slobodne zvolené odbory, inšpirovať sa, učiť sa a spolupracovať so svetom okolo nás. Tieto slobody neprišli samé od seba – boli presadené pokojnými, no odhodlanými stovkami tisíc ľudí – nás, našich rodičov či starých rodičov, ktorí sa nebáli postaviť nedemokratickému režimu," uviedla mestská poslankyňa vo vyhlásení.Podotkla tiež, že i v metropole východu sa v roku 1989 odohrali kľúčové verejné zhromaždenia. „Aj preto je pre nás 17. november nielen pripomienkou, ale aj každoročnou oslavou slobody a demokracie," dodala.Blaškovičová vyzdvihla aj význam 17. novembra pre existenciu miestnej demokracie v jej súčasnej podobe. „Pretože zmeny po roku 1989 sa netýkali len ústavného zriadenia – zásadne ovplyvnili aj to, akým spôsobom fungujú mestá, obce a mestské časti," dodala s tým, že prišla demokracia zdola, kde si občania volia svojich zástupcov.„Rozhodnutie zrušiť tento deň, ako deň pracovného pokoja, nevnímame ako technické či ekonomické opatrenie, ale ako oslabenie historickej pamäti a zľahčovanie hodnôt, na ktorých stojí naša spoločnosť. Konsolidácia verejných financií by nemala ísť na úkor dôležitých symbolov občianskej súdržnosti. Pre Košičanov zostane 17. november dňom, ktorý si budeme aj naďalej pripomínať ako jeden z najdôležitejších symbolov demokracie. Je základom, na ktorom stojí každodenná práca našej samosprávy," píše sa v prijatom vyhlásení. Poslanci požiadali primátora, aby prijaté vyhlásenie zaslal Úradu vlády SR , predsedovi parlamentu i prezidentovi SR.Mestské zastupiteľstvo taktiež podporuje mesto Levoča v úsilí o návrat busty Cecilie Gonzagy, ktorej autorstvo je pripisované renesančnému umelcovi Donatellovi. Bustu pred niekoľkými týždňami presunuli zo Spišského múzea v Levoči.Rezort kultúry pri tom argumentoval bezpečnosťou, avizoval aj zámer podrobiť bustu analýze. Mestskí poslanci druhé Blaškovičovej uznesenie podporili. Mestskí poslanci v Košiciach tiež požadujú od Ministerstva kultúry SR na vytvorenie vhodných podmienok v Spišskom múzeu v Levoči, aby sa tam busta mohla vrátiť a byť sprístupnená verejnosti.