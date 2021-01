Košice spúšťajú ďalšie celoplošné testovanie medzi prvými, odberné miesta budú pribúdať postupne

Termín vďaka aplikácii eRegistrácia

Plošné testovanie spúšťajú medzi prvými

19.1.2021 (Webnoviny.sk) - V Košiciach sa od utorkazačne ďalšie kolo celoplošného testovania. Mesto otvorí šesť odberných miest, a to v Kulturparku, v Amfiteátri, v areáli U. S. Steelu, na Magistráte mesta, v Spoločensko – relaxačnom centre na ulici Milosrdenstva a vo Výmenníku Važecká na Galaktickej ulici na sídlisku Nad jazerom. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.„Vo štvrtok sa od 16:00 do 20:00 spustí celomestské testovanie na ďalších minimálne 60 odberných miestach, kde bude k dispozícii vyše 100 odberných tímov. Budú to hlavne základné školy a budovy mestských častí. Zväčša pôjde o rovnaké miesta, ktoré fungovali aj počas oboch tohtoročných testovaní. Podrobné informácie o všetkých odberných miestach v jednotlivých mestských častiach vrátane ich otváracích hodín a počtov odberných tímov bude mesto Košice aktualizovať na webstránke korona.kosice.sk,“ uviedol Fabian.Mesto chce zlepšiť komfort pri testovaní, zminimalizovať čakanie a zvýšiť tak bezpečnosť občanov. K tomu dopomôže aj aplikácia eRegistrácia na testovanie, ktorá sa na niektorých odberných miestach skúšala uplynulý víkend.Počas aktuálneho testovania by už postupne mala byť k dispozícii na všetkých odberných miestach.„Aj napriek krátkosti času sa nám v priebehu niekoľkých hodín podarilo zorganizovať a zazmluvniť viacero odberových tímov. Som hrdý na to, že Košice sú jednou z prvých samospráv na Slovensku, ktoré spúšťajú plošné testovanie. Od utorka budú mať občania k dispozícii 12 odberových tímov, ktoré zabezpečuje mesto Košice. Takisto je možné využiť aj osem ďalších miest, ktoré prevádzkujú ďalší zriaďovatelia. Odberné miesta aj počty tímov budú pribúdať. Naším cieľom je, aby sme od štvrtka zabezpečili minimálne taký rozsah odberových miest a tímov, aký mali občania k dispozícii počas oboch kôl celoplošného testovania v tomto roku,“ informoval košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).Na základe rozhodnutia vlády sakoná na celom Slovensku takzvaný skríning obyvateľstva.