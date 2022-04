Košice spúšťajú ďalšiu pomoc, pre ukrajinské matky a deti otvoria klub

Košice od pondelka spúšťa v priestoroch Centra voľného času (CVČ) na Orgovánovej ulici Klub pre ukrajinské matky a deti. Bude fungovať každý pracovný deň predpoludním pre matky s deťmi od troch rokov. Informoval o tom Magistrát mesta Košice

„Táto novinka je určená hlavne tým matkám, ktoré si hľadajú prácu, potrebujú nakúpiť alebo si niečo vybaviť. V priestoroch CVČ môžu nechať svoje deti, o ktoré sa im postarajú ďalšie ženy z Ukrajiny, ktoré budú mať v tom čase voľno. Som rada, že sme našli vhodné priestory. Verím, že to bude dobre fungovať a ženám z Ukrajiny budeme vedieť aj takouto formou pomôcť,“ uviedla viceprimátorka mesta Košice Lucia Gurbáľová (KDH).

3.4.2022 (Webnoviny.sk) -Ako ďalej informovala, zvyšuje sa aj počet Ukrajincov, ktorí navštevujú školy v meste. V už existujúcich triedach na základných školách bolo doposiaľ umiestnených 240 detí, ďalších 41 navštevuje materské školy.„Zatiaľ najviac, a to až 41 ukrajinských žiakov máme na ZŠ Tomášikova. Na tejto škole plánujeme tento mesiac otvoriť aj samostatnú triedu pre ich vyučovanie na I. stupni a ďalšiu na II. stupni aj s učiteľmi ovládajúcimi ukrajinčinu. Zároveň pre všetkých utečencov pripravujeme na tejto škole aj intenzívny kurz slovenčiny, ktorý potrvá 2-3 mesiace,“ uviedla Gurbaľová.V Košiciach je zatiaľ na rozdiel od niektorých iných miest dostatočná kapacita aj v prípade, ak by sa príliv utečencov začal zvyšovať. Košické ZŠ by zvládli prijať dvojnásobné množstvo detí, v materských školách by sa ešte našlo miesto pre ďalších vyše 100 detí.Ich rodičia budú môcť využiť aj novú službu, ktorú mesto Košice od budúceho pondelka sprístupní na čéhačku. V spolupráci so spoločnosťou Váš lekár s.r.o. tam bude poskytovaná aj medicínska starostlivosť vrátane lekárskych prehliadok.Tie sú podmienkou pre prijatie najmladších Ukrajincov do materských škôl v meste. Na výchovno-vzdelávací proces na ZŠ stačí čestné prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti.Na stránke mesta www.kosice.sk pribudla sekcia so všetkými aktualitami týkajúcimi sa pomoci pre utečencov. Nechýbajú tam ani informácie pre majiteľov bytov, ktorí poskytli ubytovanie odídencom z Ukrajiny, možnosť zaregistrovať sa ako dobrovoľník, alebo ako sa dá prispieť na transparentný účet Košičania pre Ukrajinu.Zároveň už dlhšiu dobu funguje aj táto stránka , kde sú takisto dostupné ďalšie dôležité informácie z tejto oblasti.