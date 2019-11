Košice trvajú na tom, že zmluva so spoločnosťou EEI neplatí

Košice, archívna snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 26. novembra (TASR) – Vedenie mesta Košice aj naďalej trvá na tom, že zmluva so spoločnosťou EEI je neplatná. Pre TASR to v stanovisku súvisiacom s uznesením krajského súdu uviedol hovorca mesta Vladimír Fabian. Parkovacia firma je rozhodnutím súdu potešená. Krajský súd 24. októbra potvrdil rozhodnutie Okresného súdu Košice II o neodkladnom opatrení, mesto s odvolaním sa neuspelo.Fabian pripomenul, že magistrátu dal o neplatnosti zmluvy z júla 2012 nedávno za pravdu aj Okresný súd Košice I. „“ dodal. Mesto 16. októbra informovalo, že Okresný súd Košice I rozhodol o neplatnosti nájomnej zmluvy o parkovaní, ktorú uzavreli mesto Košice a spoločnosť EEI. Išlo o takzvaný medzitýmny, nie právoplatný rozsudok, podľa ktoréhoParkovacia spoločnosť vyjadrila pochybnosti o zákonnosti tohto súdneho konania.Spoločnosť EEI verí, že rozhodnutie krajského súdu bude povzbudením pre rokovania o hľadaní riešení v parkovaní, ktoré vedie s vedením mesta Košice na základe jeho iniciatívy.uviedla vo svojej reakcii parkovacia firma.Neodkladné opatrenie na základe žaloby spoločnosti EEI vydal Okresný súd Košice II dňa 20. mája, mesto sa voči tomu odvolalo.Mesto Košice prevzalo od 1. januára tohto roka parkovací systém na základe prijatého všeobecne záväzného nariadenia, a to napriek nesúhlasu EEI ako prevádzkovateľa parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Obe strany sa v spore obrátili na súd.