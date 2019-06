Košice upozorňujú na nehospodárnosť v súvislosti so stavbou NTC

Na archívnej snímke Jaroslav Polaček. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Košice 20. júna (TASR) - Na nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov v súvislosti so stavbou Národného tenisového centra (NTC) Košice upozornil v liste primátor Jaroslav Polaček, poukázal na možnosť zmarenia celej investície. Reagoval tak na štvrtkový začiatok stavebných prác v lokalite Popradskej ulice, ktorú mesto nepovažuje za vhodnú. List adresoval spoločnosti NTC Košice, v ktorej má 51 percent akcií Slovenský tenisový zväz (STZ), zvyšok patrí mestu.Upozornenie okrem iného zdôvodnil aj tým, že nie je vydané stavebné povolenie na hlavnú stavbu a stavebné povolenie pre miestne a účelové komunikácie. „“ uvádza sa v liste tým, že mesto preto spoločnosti odporúča zvážiť ďalšie pokračovanie stavebnej činnosti. Začiatok prác bol podľa jeho znenia zistený obhliadkou na základe podnetu občana.STZ o výstavbe NTC v Košiciach informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave. Generálny sekretár zväzu Igor Moška uviedol, že pre slovenský tenis je začiatok výstavby NTC v Košiciach historická chvíľa. Spresnil, že sa spustila výstavba inžinierskych sietí na pozemku, ktorý v roku 2017 mesto vybralo, pričom bolo vydané platné územné rozhodnutie. „,“ dodal.Mesto ponúklo STZ tri náhradné lokality - Aničku, Hornád a lokalitu Myslavská v katastri Luník IX. „“ uviedol Moška. Poslanci košického mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom stredajšom (19. 6.) rokovaní uprednostnili tretiu alternatívu, teda lokalitu Podjavorinská – Myslavská cesta.Podľa súčasného vedenia mesta projekt v lokalite na Popradskej ulici nie je pripravený na to, aby slúžil občanom. Vlani v septembri svoju nespokojnosť s výberom prejavili aj desiatky obyvateľov žijúcich v jej blízkosti. Tvrdili, že sa tým zhorší napríklad dopravná situácia a zvýši sa hlučnosť či prašnosť. STZ argumentoval, že projekt lokalitu pozdvihne. Vtedajšie vedenie mesta sa vyjadrilo, že obavám obyvateľov nerozumie.,“ povedal vo štvrtok Moška.Výstavba NTC mala stáť pôvodne 15 miliónov eur. Na základe memoranda mala 60 percent finančného krytia zabezpečiť vláda a po 20 percent STZ aj mesto Košice. Celkové náklady na výstavbu sa zvýšili na sumu takmer 30 miliónov eur. Spôsobilo to pretransformovanie centrálneho tenisového dvorca na multifunkčnú arénu pre 5000 divákov s dvoma tréningovými halami, vhodnú na využitie počas letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) 2021, na podujatia v iných športoch či na rôzne kultúrne podujatia. Košice sa organizácie tejto mládežníckej olympiády v marci napokon vzdali.Primátor Polaček sa tento týždeň vyjadril, že mesto má naďalej eminentný záujem na tom, aby tenisové centrum v Košiciach postavilo, stále však nesúhlasí s projektom na Popradskej ulici.