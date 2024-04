Košice viedli v prvom zápase semifinále play-off o dva góly, napokon však padli v predĺžení (foto)

Víťazný gól po necelých troch minútach

Reakcia na inkasované góly

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

6.4.2024 (SITA.sk) - Ak sa v semifinálovej sérii play-off medzi hokejistami Spišskej Novej Vsi Košíc prognózovali vyrovnané a dramatické zápasy, tak prvý duel tieto úvahy potvrdil v plnej miere. Domáci Spišiaci prvý zápasa v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia. Druhý zápas odohrajú oba tímy už v sobotu od 18.00 h opäť v Spiš aréne.Košičania síce pomerne rýchlo viedli na Spiši 3:1, ale v polovici druhej tretiny bolo 3:3 a po góle Dalibora Bortňáka v 56. min domáci viedli 4:3. Radosť z pôsobivej otočky však netrvala dlho. Už o 23 sekúnd neskôr vyrovnal fínsky fantóm Joona Jääskeläinen (bol pri všetkých štyroch góloch Košíc) a išlo sa do predĺženia.V ňom padol víťazný gól už po necelých troch minútach. Tešil sa z neho obranca Spišiakov Dávid Romaňák , ale neskôr sa ukázalo, že jeho strelu predsa len tečoval útočník Róbert Džugan . Spišiaci získali dôležitý prvý bod v sérii a čo je zaujímavé, v play-off vyhrali už tretie predĺženie, keďže predtým dvakrát v extra čase zdolali vo štvrťfinále hráčov Banskej Bystrice."Košice hrajú nízky box pred bránkou, máme tam teda obrancovia dosť priestoru. Po prihrávke Oleksiho Mykluchu sa mi otvoril priestor a už som to len vystrelil. A potom mi ten gól vzal Džugan. Ale ja mu to doprajem, veď bojuje o reprezentáciu," povedal Dávid Romaňák na webe hockeyslovakia.sk. Jeho slová doplnil útočník Dalibor Bortňák, ktorý dosiahol iba štvrtý gól v tejto sezóne."Chvíľu nám trvalo, kým sme sa do toho dostali. Našťastie sme potom ukázali charakter. Hnali nás diváci, ale v semifinále je motivácia samozrejmá," skonštatoval skúsený 33-ročný útočník "rysov". Strata vedenia 3:1 mrzela jedného zo strelcov košických gólov Tomáša Mikúša . Na druhej strane ho potešilo, že hostia dokázali dvakrát rýchlo zareagovať na góly domácich."V play-off musíte mať krátku pamäť. Teší ma, že sme vedeli zareagovať na inkasované góly a ukázali sme bojovného ducha. V tomto musíme pokračovať. Stretli sa dve výborné mužstvá a každý čakal, že to bude vyrovnané. Predpoklady sa naplnili a bude to o detailoch. Pre ľudí je to výborná séria a navyše bol kvalitný aj hokej. Diváci si to určite užili a škoda len, že nám to nevyšlo aj výsledkovo. V sobotu musíme byť lepší,“ uviedol Mikúš na webe SZĽH.