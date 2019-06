Košice vlani hospodárili s celkovým prebytkom 8,17 milióna eur

Ilustračná foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 19. júna (TASR) – Mesto Košice hospodárilo vlani s celkovým prebytkom vo výške 8,17 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2018, ktorý v stredu na svojom rokovaní schválilo košické mestské zastupiteľstvo (MsZ). Prídel do Rezervného fondu mesta Košice predstavuje výšku 5,05 milióna eur. Poslanci zároveň odobrili, že časť z neho prerozdelia mestským častiam (MČ). Ide o sumu 1.208.000 eur. Primátor Jaroslav Polaček, ktorý v čase hlasovania na rokovaní prítomný nebol, podľa slov námestníka primátora Marcela Gibódu avizoval, že takéto uznesenie nepodpíše.Za minulý rok dosiahli celkové príjmy rozpočtu mesta - vrátane finančných operácií - sumu 228,79 milióna eur. Výdavky vrátane finančných operácií dosiahli približne 220,62 milióna eur. Ako pre TASR povedal hlavný kontrolór mesta Košice Pavol Gallo, minulý rok hospodárilo s veľmi dobrým výsledkom, pripomenul však, že v rámci prebytku sú niektoré prostriedky účelovo viazané, to znamená, že ide o prostriedky, ktoré neboli vyčerpané minulý rok na konkrétne určené akcie.spresnil.Zároveň pripomenul, že dosahovanie prebytku nemôže ísť na úkor technického stavu majetku mesta.dodal s tým, že ide o dlhodobý problém. Mesto vlani na obnovenie, respektíve zlepšenie technického stavu majetku vynaložilo podľa jeho slov 0,22 percenta, pričom hodnota aktív nehnuteľného majetku mesta – v stavbách a budovách, je viac ako 400 miliónov eur.uzavrel Gallo.Podľa pôvodného uznesenia mal stav Rezervného fondu mesta Košice po finančnom usporiadaní predstavovať sumu 17,03 milióna eur, napokon je to o 1,208 milióna eur menej. Použité majú byť na financovanie kapitálových výdavkov MČ a riešenie havarijného stavu majetku mesta v ich správe. Ako pred návrhom o použití časti z prebytku, respektíve rezervného fondu pripomenul riaditeľ Magistrátu mesta Košice Marcel Čop, išlo o účtovný zostatok ku koncu minulého roka.uzavrel.