Košice vyhrali 7. zápas a postúpili do finále, v celej sérii podľa trénera Michaloviec rozhodovali detaily (video)

Druhý finalista play-off tejto sezóny slovenskej hokejovej extraligy vzíde zo štvrtkového siedmeho duelu semifinálovej série medzi HKM Zvolen HK Grotto Spišská Nová Ves , ktorej stav je vyrovnaný 3:3 na zápasy. Rozhodujúci súboj pod Pustým hradom sa začne o 18.00 h.

13.4.2023 (SITA.sk) - Hokejisti HC Košice zvrátili nepriaznivý stav v sérii semifinále play-off Tipos extraligy proti hráčom HK Dukla Ingema Michalovce a zahrajú si o deviaty majstrovský titul v histórii. "Ocelari" v stredajšom rozhodujúcim siedmom dueli zdolali na domácom ľade Zemplínčanov 3:1 a v sérii uspeli 4:3 na zápasy. Vo finále play-off hrali doposiaľ 15-krát, no naposledy ešte v roku 2015, keď získal svoj zatiaľ posledný titul.Košičanov poslal v stredajšom stretnutí v Steel aréne do vedenia Marek Slovák v desiatej minúte. Hostia vyrovnali stav v 35. minúte zásluhou Dávida Buca , no o necelé dve minúty neskôr skóroval kanadský útočník Brett Pollock vo vlastnom oslabení a obnovil náskok domáceho tímu.Triumf Košíc a postup do finále spečatil v záverečnej minúte zápasu Marek Bartánus strelou do prázdnej bránky. Gólman Dominik Riečický prispel k víťazstvu 31 zákrokmi, jeho náprotivok Stanislav Škorvánek čelil 21 strelám."Bol to nervózny zápas. V prvých dvoch tretinách sme boli pod veľkým tlakom. Našťastie, využili sme naše príležitosti, čo sme v predošlom zápase nedokázali. Nemali sme tých šancí veľa, ale keď už prišli, tak sme ich premenili," zhodnotil rozhodujúco súboj košický tréner Dan Ceman vo videu na webe RTVS.Jeho zverenci nevyužili v celej semifinálovej sérii ani jednu početnú výhodu, napriek tomu otočili stav z 2:3 na 4:3 na zápasy.Michalovčania sa nedočkali ani na druhý pokus premiérovej účasti v extraligovom finále play-off, v roku 2021 podľahli v semifinále HK Poprad 2:4 na zápasy.Potrápili však víťazov základnej časti, aj keď v nej skončili až ôsmi a museli absolvovať predkolo proti HK Dukla Trenčín (3:2). Vo štvrťfinále potom vyradili obhajcov titulu z klubu HC Slovan Bratislava (4:2). V semifinále proti Košiciam prehrali prvé dva duely vonku a potom zvíťazili trikrát za sebou, no nevyužili finálový mečbal na domácom ľade."Myslím si, že sme odohrali výborný zápas a náš najlepší v sérii. Hlavne v prvej tretine sme hýrili pohybom, efektívne sme napádali a vytvárali sme si gólové šance. Škoda, že sme nedali aspoň jeden gól, kým prišli vylúčenia. V druhej tretine sme ešte viac tlačili a mali sme ďalšie šance, ale strelili sme iba jeden gól. Rozhodujúce bolo to, že sme nevyužili ani jednu z ôsmich presiloviek. Súperi excelentne bojovali a v tretej tretine nám takmer nič nedovolili. Je frustrujúce, že sme nezvíťazili, no Košice postúpili zaslúžene. V celej sérii rozhodovali detaily a špeciálne formácie. Odchádzame však so vztýčenou hlavou," povedal kouč "líšok" Peter Kúdelka na pozápasovej tlačovej konferencii.