Košiciam vyšiel štart, Haščáka po návrate teší radosť divákov

Na snímke vľavo hráč Košíc Jakub strieľa prvý gól, uprostred prekonaný brankár Zvolena Mackenzie Skapski v zápase 1. kola Tipsport Ligy HC Košice – HKM Zvolen 14. septembra 2018 v Košiciach. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Košice 15. septembra (TASR) - Kvalitný tímový výkon, víťazstvo, potlesk divákov a otvorenie si streleckého účtu. Súťažný návrat útočníka Marcela Haščáka do košického dresu dopadol priam ideálne. Po zápase 1. kola hokejovej Tipsport Ligy so Zvolenom (5:2) mal viacero dôvodov na spokojnosť, po rokoch si s radosťou zanôtil aj tradičnú košickú víťaznú pesničku o Mandarínke Darinke.uviedol Haščák pre TASR. Práve spomínaná pesnička je už dlhé roky skladbou, ktorú si košickí diváci spievajú po domácich víťazstvách. Haščák si ju pamätá ešte zo svojho prvého pôsobenia v klube v rokoch 2010-2013 a uvedomuje si, že dôležité bude, aby hrala najmä v závere sezóny.poznamenal Haščák.Vo svojom prvom súťažnom zápase po návrate do košického dresu sa uviedol gólom. V 2. tretine upravil na 2:1, v závere tretej časti už počas rozhodnutého stavu 5:2 zastavila jeho typickú strelu švihom pravá žŕdka. To ho však už nemrzelo, po zápase hodnotil pozitíva úspešného vstupu do sezóny.dodal Marcel Haščák.Hokejistom HKM Zvolen nechýbalo pred prvým zápasom nového ročníka Tipsport Ligy odhodlanie, podľa kapitána Michala Chovana sa to však na ľade veľmi neprejavilo. Ambície hrať sebavedomo zostali nenaplnené, jeho tím utrpel v Košiciach prehru rozdielom triedy (2:5). Ambiciózne mužstvo si uvedomuje svoju silu, podľa Chovana sa ukáže už v najbližších kolách.Zvolenčania v nedávnej minulosti viackrát dokázali v Košiciach bodovať. Naprázdno sa nechceli vracať ani z prvého zápasu v novej sezóne, no ten lepšie vyšiel domácemu mužstvu.zhodnotil Chovan. Bol to práve zvolenský kapitán, kto strelil prvý gól tímu v novej sezóne, v polovici prvej časti ním vyrovnal na 1:1.Zverenci Andreja Podkonického inkasovali v druhej časti ešte dvakrát a hoci v úvode tretej znížili na 3:2, vyrovnať už nedokázali. Naopak, domáci víťazstvo poistili ďalšími dvomi gólmi.zdôraznil Michal Chovan.