Košická Angels Aréna prejde rekonštrukciou, mesto plánuje zaplatiť takmer 3 milióny eur

Mesto Košice plánuje rekonštrukciu športovej haly Angels Aréna za takmer 3 milióny eur. Vo štvrtok zverejnilo výzvu na predkladanie ponúk na stavebne práce vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.8.2021 (Webnoviny.sk) -Ako sa uvádza vo výzve, v rámci stavebných prác plánujú zrekonštruovať a zmodernizovať objekt športovej haly nachádzajúci sa v mestskej pamiatkovej rezervácii na ul. Hviezdoslavova 8 v Košiciach.Rozsah prác a dodávok stanovuje projektová dokumentácia. Celková predpokladaná hodnota zákazky je 2,95 milióna eur bez DPH a ukončená by mala byť do 18 mesiacov od začatia rekonštrukcie.Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 2. septembra tohto roku s tým, že nasledujúci deň budú na Magistráte mesta Košice otvárať obálky s ponukami aj za možnej účasti všetkých oprávnených uchádzačov.