Košická futbalová aréna je skolaudovaná, výstavba štadiónu stála viac ako 24 miliónov eur (foto)

28.4.2024 (SITA.sk) - Košická futbalová aréna (KFA) je skolaudovaná. Mesto Košice pred niekoľkými dňami informovalo, že disponuje právoplatným kolaudačným rozhodnutím. Ako uviedol viceprimátor Košíc Marcel Gibóda , ktorý je i predsedom predstavenstva KFA, prvá etapa výstavby stáladruhá si vyžiadala ďalšíchIde teda celkovo o viac akopričom uviedol, žeprišlo v rámci dvoch dotácií od štátu a ostatok boli fakticky financie mesta Košice.Prvé štyri milióny na KFA podľa Gibódu pochádzali z programu Slovenského futbalového zväzu na výstavbu či rekonštrukciu štadiónov na Slovensku. Ostatok doplácalo mesto, a to i vďaka bezúročnej pôžičke z Ministerstva financií SR Išlo približne, mesto túto pôžičku spláca. „Zvyšok boli priamo zdroje mesta Košice," dodal. Na dostavbu druhej a tretej etapy pôvodného projektu bolo potrebných prinajmenšom ďalších„Získali sme štyri milióny od štátu, vďaka ministerstvu školstva, aj vďaka prístupu Fondu na podporu športu, ktorý sa v danom čase vzdal týchto štyroch miliónov zo svojej alokácie, a podarilo sa ich presunúť práve pre Košice na dostavbu tohto štadiónu," vysvetľoval Gibóda.Doplnil, že po verejných obstarávaniach boli konfrontovaní s tým, že z dôvodu nárastu ceny bude suma vyššia, išloViceprimátor Gibóda tiež vysvetlil, že už v rámci prvej etapy výstavby do nej presunuli poniektoré práce zo zvyšných dvoch etáp. Vďaka tomu mali po skončení úvodnej etapy štadión tretej kategórie UEFA , ktorý mal dostatočné zázemie. „Jediné, čo nám de facto chýbalo na získanie tej pomyselnej štvrtej hviezdičky, bola dostatočná kapacita," priblížil s tým, že práve to sa doriešilo v poslednej etape.„Vtedy sme mali štadión s necelou 6-tisícovou kapacitou, dnes sme ju viac ako zdvojnásobili na 12 555 miest," povedal. „Máme hotový štadión, na ktorý môžeme byť hrdí, na ktorom môžeme v budúcom roku privítať Majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov," vyjadril sa.V pláne sú aj tréningové plochy, ktoré by sa mali nachádzať v blízkosti KFA. Gibóda priblížil, že už bola vyhotovená projektová dokumentácia a získané boli aj stavebné povolenia pre dve tréningové plochy. Rovnako by mala pribudnúť i menšia budova zázemia.„Máme všetko pre to, aby sme mohli začať túto výstavbu. Potrebujeme zrealizovať iba verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ale predovšetkým zabezpečiť zdroje, ktoré nám pomôžu dokončiť to," vysvetľoval viceprimátor.Generálny manažér KFA Peter Schmiedl priblížil, že v plnej prevádzke bude návštevníctvu k dispozícii deväť bufetov a tri bary. Rovnako je pripravených aj päť ošetrovní pre prípad, ak by niekto potreboval ošetrenie.„Čo sa týka zázemia, tak na mínus prvom podlaží máme štyri kabíny. Je tu šatňa pre rozhodcov, miestnosť pre delegáta," vymenúval.Dodal, že v KFA možno nájsť i miestnosť pre dopingovú kontrolu či dve rozcvičovne. Pre novinársku obec sú tiež k dispozícii priestory. „Trávnik na futbalovom štadióne je dnes už komplikovaná stavba," skonštatoval na margo trávnika na hracej ploche. Priblížil, že v KFA ukladali trávnatý koberec trávou, ktorá pokrýva hraciu plochu, je lipnica lúčna.„Toto je len jeden diamant v tom náhrdelníku, v tej reťazi športovísk, ktoré chceme Košičanom odovzdať," vyjadril sa primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).Zdôraznil, že kategória UEFA 4, do ktorej KFA patrí, je v súčasnosti najvyššou kategóriou, ktorú možno dosiahnuť v klasifikácii UEFA. Prezident FC Košice Dušan Trnka uviedol, že cíti hrdosť, že ich klub môže hrať na takomto štadióne.Dodal, že je i vďačný, a to ako predošlému vedeniu mesta, no najmä tomu súčasnému. Zdôraznil, že sa potýkali s mnohými problémami, no napokon sa im podarilo vyriešiť ich.„Náš záväzok FC Košice je hrať na takomto krásnom štadióne naozaj dobrý futbal, aby sme zabávali divákov," deklaroval.