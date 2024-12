Košická futbalová aréna získala bezmála dva milióny eur z Fondu na podporu športu, peniaze poputujú na výstavbu tréningového centra

28.12.2024 (SITA.sk) - Košická futbalová aréna (KFA) získala bezmála dva milióny eur na výstavbu tréningového centra Fondu na podporu športu . Ako informuje mesto Košice, tréningové centrum by malo vyrásť priamo vedľa KFA. Získané prostriedky by mali poslúžiť najmä na výstavbu dvoch trávnatých ihrísk, a tiež šatní, ktoré budú na svoje tréningy využívať najmä kluby a reprezentačné tímy hrajúce v košickej aréne.Správna rada Fondu nedávno schvaľovala piatu výzvu na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, v celkovej sume 17 miliónov eur. KFA bola medzi štyrmi úspešnými žiadateľmi, v rámci projektov športovej infraštruktúry národného významu."Ďakujem predstaviteľom správnej rady Fondu na podporu športu, že podporili takúto dôležitú investíciu, teamu KFA za predloženie kvalitného projektu a primátorovi mesta Jarovi Polačekovi , že osobne vytvoril priestor na realizáciu tak dôležitej súčasti KFA," vyjadril sa námestník primátora a predseda predstavenstva KFA Marcel Gibóda (SaS). Doplnil, že cieľom je, aby boli športoviská hotové do začiatku Majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov, ktoré sa majú konať v júni 2025."V súčasnosti finišujú verejné obstarávania na výstavbu tréningového centra a po ich skončení bude KFA a mesto Košice spoločne podrobnejšie informovať verejnosť," uzavrela samospráva.