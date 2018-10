Košická nemocnica zrýchlila diagnostiku niektorých typov nádorov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Košice 2. októbra (TASR) - Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach po novom dokáže geneticky vyšetriť tkanivo niektorých typov nádorov už do troch hodín. Využila na to finančnú podporu z 22. ročníka zbierky Dňa narcisov, ktorú organizovala Liga proti rakovine. Informovala o tom v utorok hovorkyňa nemocnice Ivana Stašková.uviedla Stašková.Oddelenie patológie UNLP získalo na projekt 5000 eur zo zbierky Dňa narcisov. Nová metóda výrazne urýchli proces diagnostikovania nádorov, konkrétne ide o vzorky pacientov s karcinómom pľúc, čreva a malígneho melanómu (zhubný nádor kože).priblížila Lucia Fröhlichová z oddelenia patológie.Výhodou tohto uzavretého diagnostického systému je, že si nevyžaduje genetické laboratórium s množstvom prístrojov a špeciálnych priestorov pre prípravu vzorky. Systém je schopný vykonať vyšetrenie jednorazovo u jedného pacienta hneď po vložení tkanivovej vzorky do špeciálnej diagnostickej kazety, ktorá obsahuje všetko potrebné pre analýzu. Laboratórium tak nemusí zbierať viac vzoriek na spustenie analýzy, ako je to u iných systémov, a tým sa šetrí čas čakania na výsledky.Prístroj pre analýzu je zatiaľ zapožičaný. Samotné prostriedky boli investované do nákupu špeciálnych diagnostických kaziet, v ktorých na malej časti vzorky od jedného pacienta prebehne celá zložitá molekulovo-genetická analýza. Keďže tento systém má vysokú citlivosť, zachytí aj malé množstvo nádorových buniek. Výhodou je aj to, že každý pacient sa vyšetruje individuálne v samostatnom diagnostickom protokole, čím sa minimalizuje riziko kontaminácie, zámeny vzorky či prípadnej inej chyby.uviedla hovorkyňa. Dodala, že tento systém je už využívaný na niekoľkých popredných pracoviskách v Európe a podľa dostupných informácií len na jednom pracovisku v rámci Slovenska mimo UNLP Košice.