Košická Steel aréna má nového partnera, do jej štruktúr vstúpil Slovenský olympijský a športový výbor

7.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) sa prostredníctvom obchodnej spoločnosti Sport event stal riadnym členom občianskeho združenia Košická aréna. Zmeny nastali na utorkovom mimoriadnom valnom zhromaždení o.z. Košická aréna. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian SOŠV získal podiel 33,99 % na hlasovacích právach, ktorým doposiaľ disponovali konatelia spoločnosti U. S. Steel Košice. Železiarne aj naďalej zostávajú čestným členom podľa stanov tohto občianskeho združenia, ktoré prevádzkuje multifunkčný komplex Steel aréna.“Ďakujem manažmentu spoločnosti U.S. Steel v zastúpení viceprezidenta Miroslava Kiraľvargu a viceprezidentky Eleny Petráškovej za to, že splnili svoj záväzok a získali pre Steel Arénu nového silného partnera. Vďaka tomu môžeme pokračovať v začatých projektoch a zámeroch a navyše dokážeme priniesť do Košíc nové projekty na medzinárodnej úrovni," uviedol.Prezident SOŠV Anton Siekel má ambíciu vytvoriť v Košiciach trvalo udržateľný plán rozvoja športu."Máme veľký záujem o rozvoj športovej infraštruktúry v Košiciach, toto mesto si zaslúži, aby sme sem doniesli veľké projekty. Spoločne s našimi partnermi chceme spustiť reálne kroky k tomu, aby sme dokázali do Košíc pritiahnuť medzinárodné podujatia, ale i podujatia národného významu a ísť príkladom ostatným mestám na Slovensku. Víziou je realizovať trvalo udržateľný plán s perspektívou na päť až desať rokov”.Spomínané zmeny sú vyústením spolupráce, ktoré sa začala v marci tohto roka podpisom Memoranda o porozumení medzi predstavitelia SOŠV a o.z. Košická aréna. Memorandum vtedy podpísal aj zástupca U.S. Steel v tomto občianskom združení.“Teší nás, že sme v spolupráci s mestom našli nového silného partnera pre o.z. Košická aréna. Veríme, že budovanie športovej infraštruktúry je v dobrých rukách a naďalej chceme byť dobrým partnerom mesta a podporovateľom športových a kultúrnych podujatí pre lokálnu komunitu," skonštatoval viceprezident košického U. S. Steel Miroslav Kiraľvarga