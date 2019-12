Košická treska a dva rožky - najobľúbenejší slovenský fastfood od decembra vo vlastných bistrách Foto: ECO-Investment Foto: ECO-Investment

Košická treska a dva rožky - najobľúbenejší slovenský fastfood od decembra vo vlastných bistrách Foto: ECO-Investment Foto: ECO-Investment

Košická treska a dva rožky - najobľúbenejší slovenský fastfood od decembra vo vlastných bistrách Foto: ECO-Investment Foto: ECO-Investment

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 9. decembra (OTS) - Prvé slovenské RYBABISTRO otvára RYBA Košice spolu s materskou Tauris Group už 12. decembra ako súčasť novej plánovanej siete fastfoodov s rybími jedlami. Bude to kombinácia retro bufetu s pravým slovenským fastfoodom - treskou v majonéze a dvoma rožkami “na stojáka” - a moderného bistra s teplými rybími jedlami. Dlhoročné skúsenosti výroby rybích pochúťok slovenského výrobcu RYBA Košice, sľubujú ten pravý rybací gastro zážitok pre Slovákov.Každé mesto potrebuje niečo, na čo môže byť hrdé. Košice sa môžu pochváliť tradičným výrobcom našej národnej pochúťky Tresky v majonéze – Rybou Košice, ktorá existuje od roku 1946. Od roku 2019 sa budú môcť Košice pochváliť aj prvým RYBABISTROM priamo v centrále podniku na Južnej triede 54. Previazanosť medzi výrobcom a prevádzkami RYBABISTRO je na prvý pohľad zjavná vďaka logám, grafickým prvkom a farebnosťou obalu Treskoslovenskej tresky.“ uviedol generálny riaditeľ. RYBABISTRO pracuje pod heslom „“. Medzi tradičné a najobľúbenejšie pochúťky Slovákov patrí Treska v majonéze, vyprážaný hok so zemiakovým šalátom alebo rybia polievka. „“ povedalTauris Group a.s., do ktorého patrí aj RYBA Košice, je súčasťou holdingu ECO-INVESTMENT, a.s. ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.