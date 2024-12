Všetky akcie zrušili

12.12.2024 (SITA.sk) - Košická zoologická záhrada bude zatvorená až do odvolania, potvrdil sa v nej prípad vtáčej chrípky . Informuje o tom mesto Košice. Dodalo, že rozhodnutie prijala Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice mesto.Nákazu zistili u kačice, konkrétne u potápača prilbatého. Zviera sa správalo nezvyčajne a podozrenia chovateľov i veterinára následne potvrdili laboratórne testy.Ako samospráva ďalej informovala, ZOO Košice bude zatvorená prinajmenšom 21 dní, v závislosti od toho, ako sa nákaza bude vyvíjať. Všetky akcie plánované v jej areáli do konca tohto roka sú zrušené."Napriek dočasnému uzavretiu zoo môžu záujemcovia o stretnutie so zvieratami navštíviť Centrum environmentálnej výchovy, známe ako ZooDom, na Mojmírovej ulici 1 v Košiciach. ZooDom je otvorený každý deň okrem pondelka. Otváracie hodiny nájdete zverejnené na webe zoo," uviedlo mesto Košice.Informácie o výskyte vtáčej chrípky potvrdila pre agentúru SITA v stredu 11. decembra vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu ZOO Košice Eva Malešová "Tým, že ZOO bude pre verejnosť zatvorená až do odvolania, ZOO príde o výnosy z tržieb návštevníkov. Aj keď z hľadiska návštevnosti nejde o najatraktívnejšie obdobie, predsa len naša záhrada je príťažlivá aj v zime. Navyše budú školské prázdniny," ozrejmila dôsledky pre zoologickú záhradu.