Košická župa trvá na svojom a odmieta obvinenia z akcie Kolumbia, Trnka naznačil možné právne kroky

Prípad dozoruje Európska prokuratúra

Išlo už o štvrtú kontrolu projektu

Trnka nerozumie postoju vyšetrovateľov

Transparentné informovanie o projekte

Cenu posudzoval autorizovaný inžinier





Projekt KSK za 4,5 milióna eur bol realizovaný v okolí Dobšinej a Gelnice. Župa ešte minulý rok na jeseň informovala, že sa vďaka nemu podarilo zadržať v lesoch takmer všetku dažďovú vodu. Kraj vtedy uviedol, že projekt na ochranu a obnovu biodiverzity, ktorý sa venuje riešeniu odtekania dažďovej vody z lesných ekosystémov, nemá obdoby ani na Slovensku, ani v Európe, je to prvý projekt na ochranu biodiverzity takéhoto rozsahu v SR. Na projekt použil prostriedky z eurofondov, z výzvy Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Konkrétne získal z Kohézneho fondu 4,3 milióna eur. Ostatných 200-tisíc eur malo byť z rozpočtu samosprávy. „Vo vybraných lokalitách lesov v okolí Dobšinej a Gelnice, mimo chránených území, sme na ploche s rozlohou 2 500 hektárov realizovali práce a technologické riešenia založené na princípe narušenia zhutnenej pôdy rýpadlom. Pred týmto krokom odtekalo z lesov bez úžitku až 60 percent zrážkovej vody, vďaka opatreniam tu zostalo takmer 100 percent,“ priblížil vtedy Trnka. Práce boli zavŕšené na sklonku roka 2023, ich efekt bol na základe nezávislých kontrolných meraní vyhodnotený vlani. Denník Korzár vyslovil predpoklad, že názov policajnej akcie Kolumbia môže odkazovať na Trnkovo minuloročné vystúpenie na konferencii OSN v tomto štáte, kde projekt odprezentoval. Trestné oznámenie, ktoré viedlo k vyšetrovaniu, podal na Európsku prokuratúru aktivista Tibor Géci. Projekt v minulosti podrobili kritike aj niektorí krajskí poslanci.





Stanovisko polície

1.8.2025 (SITA.sk) - Košický samosprávny kraj (KSK) odmieta obvinenia z akcie Kolumbia, na piatkovej tlačovej besede sa voči nim dôrazne ohradil predseda kraja Rastislav Trnka (nezávislý). Policajná akcia Kolumbia sa týka projektu košickej župy, konkrétne vodozádržných opatrení v lesoch okolo Dobšinej (okres Rožňava) a Gelnice.O akcii informovalo v prvej polovici júla Prezídium Policajného zboru (PZ) , ktoré uviedlo, že príslušníci protikorupčnej jednotky zasahovali v okresoch Košice a Zvolen. Vyšetrovanie sa týka subvenčného podvodu a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie (EÚ).V prípade bola uzavretá zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi KSK a Ministerstvom životného prostredia SR , ktoré zastupovala Slovenská agentúra životného prostredia . Zmluva sa týkala projektu v hodnote cez 4,5 milióna eur.„Napriek tomu, že práce neboli vykonané v dohodnutom rozsahu a na deklarovanej ploche, došlo k úhrade celej sumy zhotoviteľovi,“ uviedol policajný hovorca. Doplnil, že podľa doterajších zistení bola spôsobená škoda na prostriedkoch EÚ vo výške takmer 3,5 milióna eur a na štátnom rozpočte viac ako 400-tisíc eur.Prípad podľa Hájekových slov dozoruje Európska prokuratúra , ktorá začala aj trestné stíhanie. Počas akcie vykonali policajti viacero domových prehliadok, osobných prehliadok a prehliadok iných priestorov. Hájek vtedy ozrejmil, že za skutky právne kvalifikované ako zločin poškodzovania finančných záujmov EÚ v jednočinnom súbehu so zločinom subvenčného podvodu hrozí páchateľom trest odňatia slobody na tri až desať rokov.KSK odmietol obvinenia už niekoľko dní po zverejnení informácií o policajnej akcii Kolumbia, Trnka ju vtedy nazval akciou Divadlo.Na tlačovej besede predseda KSK pripomenul, že kritika projektu smerovala k tomu, že neboli zrealizované všetky práce, boli predražené, a tiež, že boli poškodené biotopy. Priblížil, že z Úradu vládneho auditu predmetný projekt niekoľko mesiacov kontrolovali. Trnka prízvukoval, že išlo už o štvrtú komplexnú kontrolu projektu, predošlé tri boli z úrovne ministerstva a riadiaceho orgánu.Dodal, že na kontrole sa podieľalo 15 odborníkov, ktorí kontrolovali výdavky, účty, verejné súťaže na dodávateľov aj samotné práce pri Gelnici a Dobšinej. Pochybenia kontrola nezistila, prostriedky boli podľa záverov využité správne a zákonne, zistené neboli ani konflikty záujmov, kraj postupoval podľa pravidiel a verejné financie boli využité účelne a transparentne.„My stále nevieme, na základe čoho konajú vyšetrovatelia," dodal s tým, že audit bol vykonaný na základe zákona o audite a finančných operáciách. Prízvukoval, že sa nenašli ani len administratívne pochybenia.Výsledok auditu podľa jeho slov považujú za hĺbkovú kontrolu, i preto je podľa neho zarážajúce, že projekt, za ktorým stojí 25 odborníkov, z toho 18 externých a sedem interných z kraja, znevažujú neodborníci a laici. Trnka tiež zdôraznil, že na projekte participovali odborníci z oblastí geológie, posudzovania vplyvov na životné prostredie či vodozádržné opatrenia, ale aj iných. „Dokedy ešte budú amatéri, laici a neodborníci prekrikovať odborníkov v tejto republike?" spytoval sa predseda KSK.Trnka podľa svojich slov nerozumie ani postoju orgánov činných v trestnom konaní. „Teraz myslím konkrétnych vyšetrovateľov, ktorí majú tento projekt na starosti," uviedol. Na adresu vyšetrovateľov sa tiež vyjadril, že si pomýlili pojmy, konkrétne rozlohu katastrálnych území s rozlohou realizovaných opatrení.Župa už v predošlom vyjadrení uviedla, že vyšetrovateľ si poplietol rozlohu katastrálneho územia v lesoch Dobšinej a Gelnice, ktorá predstavuje 2 528,29 hektára, s rozlohou realizovaných opatrení. Tie majú dĺžku takmer 100 kilometrov, čo je približne 50 hektárov zdegradovanej pôdy, kde ale nebola zeleň.„Opatrenia na zdegradovanej pôde majú za následok pozitívny dopad na biodiverzitu na rozlohe od 2 500 – 4 500 hektárov," píše sa v staršom stanovisku kraja. „Pýtam sa, čo je vlastne cieľom tohto celého? A pýtam sa, prečo nikto neoslovil odborníkov v rámci tohto projektu, alebo iných odborníkov z týchto oblastí, aby si to preverili?" kládol Trnka ďalšie otázky.Smerom k vyšetrovateľke tiež tvrdil, že si pletie pojmy ako biodiverzita či biotop. „Vyšetrovatelia tu nie sú na to, aby robili negatívne PR, či už KSK alebo odborníkom, ktorí sú zahrnutí do tohto projektu, alebo mne, ako osobe," vravel Trnka. Podľa jeho slov to už hraničí skôr so šikanou či vyššou mierou kriminalizácie.Zdôraznil aj to, že celé informovanie o projekte bolo transparentné, od prípravy, cez predloženie projektu, až po jeho skončenie. Projekt podľa neho prešiel množstvom kontrol, spytoval sa, či ide o efektívne vynakladanie prostriedkov štátu, ktorý naň poskytol prostriedky a odkontroloval ho. „A potom nasadia x-násobne viac prostriedkov a ľudí, aby kontrolovali projekt," vyjadril sa, opätovne zdôrazňujúc, že doterajšie kontroly pochybenia nepreukázali.„V súvislosti so začatým trestným stíhaním uvádzam, že ako verejný činiteľ chápem a rešpektujem, ale my budeme robiť kroky, aby sme preverili právnu stránku týchto krokov zo strany OČTK, keďže to začína z nášho pohľadu hraničiť aj s porušovaním zákona z ich strany," avizoval. Naznačil aj možnosť trestného oznámenia, avšak podrobnosti nechcel uviesť.Profesorka Martina Zeleňáková , ktorá projekt odborne garantovala, priblížila, že projekt bol realizovaný na plochách spevnených a zhutnených pôd, a to v dĺžke do 100 km.„Dĺžka líniových stavieb zahŕňala to, že tá voda je zachytená z oveľa väčších plôch. Líniovou stavbou sa dá zachytiť a zachrániť spomínaná plocha 2 500 ha, voda sa tam zadrží a územie zvlhne, a voda neodteká do nižšie položených území," vysvetlila. Dodala, že zadržaná voda v lese prispieva k jeho rastu a rozvoju biodiverzity.Zeleňáková tiež prízvukovala, že práce boli zrealizované podľa pripravenej štúdie a projektovej dokumentácie. Pavol Tupý zo spoločnosti ENVIGEO, ktorá mala na starosti geologickú časť projektu, tiež objasnil výčitky smerujúce k cene prác i rozdiel medzi stavebnými a geologickými prácami.Ozrejmil, že projekt bol realizovaný v prírode, kde nie je možné predpokladať situáciu pri realizácii prác. Dodal, že išlo o projekt geologickej úlohy, cieľom bolo zadržanie vody v území. „Všetky podklady z územia je potrebné zhromaždiť, zdokumentovať a v nadväznosti na ne práce realizovať," vysvetľoval. Štruktúru ceny podľa jeho slov posudzoval autorizovaný inžinier spôsobilý na oceňovanie tohto typu prác.Tupý zdôraznil, že sa pracuje napríklad s prípravou, špecifickými strojmi, riadením mechanizmu a realizáciou v komplikovaných podmienkach. Cenu ovplyvňujú aj miestne podmienky.Trnka tiež reagoval na výhradu, že mali narušiť turistické chodníky či cyklochodníky, uviedol, že žiadne takéto chodníky nepovažovali za zhutnené plochy a vybrané plochy boli vybrané so súhlasom dotknutých lesov. Dodal, že tam, kde to bolo možné, dokonca cestičky vytvorili.„K vyjadreniam obhajoby sa nevyjadrujeme, keďže posúdenie ich tvrdení je v kompetencii prokuratúry a súdov.," uviedol jeho hovorca Roman Hájek . Doplnil, že zaisťovacie úkony v rámci akcie Kolumbia boli vykonané zákonne, na základe príkazov Špecializovaného trestného súdu a pod dozorom európskeho delegovaného prokurátora EPPO.„Ich cieľom je zaistenie dôkazov, ktoré môžu potvrdiť alebo vyvrátiť podozrenia týkajúce sa projektu," ozrejmil s tým, že získané materiály sú v súčasnosti predmetom znaleckého skúmania. Podľa Hájeka bude až po jeho ukončení možné posúdiť, či bol spáchaný trestný čin. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a zásadu prezumpcie neviny nebudeme poskytovať ďalšie informácie. Polícia má zákonnú povinnosť vec nestranne a dôkladne vyšetriť," uzavrel.