Košické Divadlo Thália uvedie hru s názvom Otec, Matka, Chlast

Košické maďarské Divadlo Thália Szinház uvedie premiéru divadelnej hry s názvom Otec, Matka, Chlast. Pôjde o viacžánrovú one man show o závislosti rodiča z pohľadu dieťaťa v podaní herca Róberta Lucskaya. TASR o tom informovalo divadlo.





Lucskay pripomenul, že alkoholizmus je jednou z najrozšírenejších závislostí, spôsobuje pritom fyzické, psychické a duševné problémy. „My sa na to snažíme upriamiť pozornosť, ale takým spôsobom, aby to pre diváka nebolo zaťažujúce, ale skôr zábavné a poznávacie. Otvárame a skúmame takú tému, ktorú napriek tomu, že je veľmi rozšírená, mnohí tabuizujú,“ povedal s tým, že diváka chcú povzbudiť v tom, aby sa pozreli problému do očí. Hra má ponúknuť zmes pestrých štýlov rozličných žánrov a nálad.Dramaturg divadla a spoluautor hry Miklós Forgács spresnil, že ide o autorskú inscenáciu, v ktorej účinkuje jeden herec. „Na jednej strane hovorí o sebe, o svojom živote – vymyslel pre seba napoly fiktívnu postavu 'hladného herca', ktorý žije svoj každodenný herecký, ľudský život tvorcu. Na druhej strane v sebe skrýva traumu človeka, ktorý vyrastal v rodine, kde bol otec alkoholikom,“ uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii. Kým táto problematika ovláda jeho vnútorný život, pohľad na ňu je podľa jeho slov prekvapujúco zábavný, hravý a vtipný. V predstavení sa však zároveň rozpráva aj o pocitoch a situáciách či o vytržení a strachu.Premiéra hry bude vo štvrtok (24. 3.) o 19.00 h v Divadle Thália.