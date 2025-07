Košické kúpalisko Triton chátra už dlhé roky, mesto aktuálne zisťuje záujem časti Juh o danú lokalitu – FOTO

Potrebná je kompletná rekonštrukcia

„Na kúpalisku sú okrem iného aj problémy s pozemkami pod areálom. Vlastnícke pomery sú také, že pozemky pod ním nie sú vo vlastníctve mesta Košice,“ objasnila Súkeníková s tým, že mesto len delimitačným protokolom od Podniku miestnych služieb na Juhu prebralo stánky s občerstvením i niektoré tobogány.







„Prišlo sa na to, že tie pozemky nepatria mestu Košice, a že miestny podnik služieb prevádzkoval aj s mestom Košice kúpalisko na cudzom,“ vraví Súkeníková. Rozloha areálu je viac ako 20-tisíc metrov štvorcových, vlastníkov je tam 63. Starostka priblížila, že v súčasnosti evidujú 26 prebiehajúcich súdnych sporov, ktoré sa týkajú finančných náhrad za užívanie pozemkov. Deväť je v odvolacom konaní, sedem sporov bolo ukončených v neprospech mesta.

Náklady sa pohybujú v miliónoch

Pokiaľ ide o výkup pozemkov, Súkeníková poukázala, že v roku 2019 boli náklady naň odhadnuté na 1,6 milióna eur. V súčasnosti by to ale podľa nej zrejme bolo omnoho viac, vzhľadom na nárast cien nehnuteľností, ale aj polohu areálu. Náklady na celkovú rekonštrukciu boli v tom čase vyše 4,5 milióna eur.

„Myslím, že v dnešnej dobe by bol celkový náklad na výkup pozemkov aj rekonštrukciu okolo 10 miliónov eur,“ nazdáva sa starostka MČ. Súkeníková je toho názoru, že takéto veľké investičné zámery by malo riešiť mesto Košice a magistrát.

„Športovej infraštruktúre pre všetkých občanov i ľudí z okolia by sa malo venovať mesto,“ vraví. Mesto ale prednedávnom zaslalo mestskej časti list s otázkou, či by mala záujem areál využívať na vlastné ciele a zámery, napríklad na zriadenie oddychovej zóny či výbehu pre psov, prípadne na iné účely.







Pozemky pod areálom nepatria mestu

„Samozrejme, že by sme mali záujem. Ale momentálne si to neviem predstaviť, všetko je otázkou ukončenia súdnych sporov a hlavne financií, ktoré by sme ako MČ museli odniekiaľ získať na vyriešenie situácie, nakoľko takým obrovským balíkom finančných prostriedkov naša mestská časť nedisponuje,“ vraví Súkeníková.

Opätovne poukázala, že pozemky pod areálom nepatria mestu a rovnako tak by všetky dané kroky a investície podliehali schváleniu miestneho zastupiteľstva. Podľa jej slov si nevie predstaviť, či by oni ako mestská časť mali oslovovať vlastníkov pozemkov, alebo ako to mesto Košice myslelo, lebo to vo svojom liste adresovanom MČ neuviedlo. K tomu je podľa nej potrebná ďalšia diskusia s mestom Košice.







Podotkla tiež, že hoci v minulosti padlo niekoľko výrokov o bytovej výstavbe v areáli, v novom územnom pláne mesta sa s tým neráta a dané pozemky sú podľa neho určené na šport a rekreáciu. Ak by malo dôjsť k zmene účelu využitia, muselo by to najprv schváliť mestské zastupiteľstvo.

Pekné prostredie zbytočné chátra

Dodala, že hoci v zákulisí sa rozpráva o možnej výstavbe, mestskú časť doposiaľ neoslovil žiadny investor s takýmto zámerom, ani nebola zatiaľ vykonaná žiadna zmena vlastníkov pozemkov v katastri nehnuteľností. Starostka uviedla, že o areál sa stará Mesto Košice a kontrolujú ho, sama bola na kontrole.

„Prišlo mi ľúto, že takéto pekné prostredie nie je využívané a chátra,“ poznamenala s tým, že zriadene rekreačnej zóny by iste bolo zaujímavé aj pre občanov. Pripomenula ale, že mestská časť má športovo zábavný areál na Alejovej ulici, ktorý občanom ponúka nemálo možností na šport či zábavu. Súkeníková zdôraznila, že od svojho nástupu do funkcie sa problematike kúpaliska Triton pravidelne venuje, sleduje stav i komunikuje s mestom.

„V areáli zabezpečujeme pravidelné kontroly čistoty, bezpečnosti, či prítomnosti neprispôsobivých osôb cez naše miestne a poriadkové služby. Mestská polícia aj Správa mestskej zelene vykonali viacero zásahov, vrátane orezov a údžby, a opakovane v danej veci kontaktujeme a dotazujeme kompetentné oddelenia mesta Košice,“ doplnila. Mesto Košice pre agentúru SITA nedávno uviedlo, že v súčasnosti neplánuje z viacerých dôvodov pristúpiť k rekonštrukcii areálu bývalého kúpaliska Triton.







Aké kúpaliská môžete využiť v Košiciach?

„Ak by sme chceli komplexne zrekonštruovať kúpalisko a vykúpiť viacero pozemkov, ktoré nie sú v našom vlastníctve, investícia by dosiahla minimálne sedem miliónov eur do areálu fungujúceho dva mesiace v roku,“ uviedlo vtedy mesto a spomenulo list pre MČ Juh, v ktorom sa zaujímali, či by bola mestská časť ochotná prevziať predmetný areál so všetkými právami a povinnosťami od mesta Košice a následne ho využívať, prípadne zrekonštruovať na vlastné účely.

„Logicky sme ponúkli tento majetok tomu, kto sa oň historicky dlhodobo staral, teda MČ Juh,“ uviedli z mesta. Zdôraznili tiež, že v súčasnosti sa sústreďujú na dokončenie Národného olympijského centra plaveckých športov, ktoré vzniklo rekonštrukciou mestskej plavárne. Otvoriť by ho mali koncom leta, v súčasnosti môžu Košičania využiť aj mestské kúpaliská Červená hviezda a Rumanova.

Odkúpenie areálu Ryba Anička

Samospráva sa zároveň zameriava na odkúpenie areálu Ryba Anička. Na júnovom mestskom zastupiteľstve poslanci vzali na vedomie ponuku na odkúpenie areálu, a to vrátane pozemkov, stavieb, príslušenstva, vonkajších úprav a technológie do výlučného vlastníctva mesta Košice.

Súčasný vlastník navrhol cenu 1,71 milióna eur bez DPH, ktoré by mali byť uhradené v troch splátkach do konca budúcoročného júna. Mestskí poslanci zároveň poverili primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý), aby ďalej rokoval o výške kúpnej ceny aj splátkovom kalendári, a vyrokované podmienky následne predložil zastupiteľstvu na prerokovanie.







Mestské zastupiteľstvo sa zároveň uznieslo na tom, že „odporúča financovanie odkúpenia nehnuteľnosti Areálu Ryba - Anička vrátane pozemkov, stavieb, príslušenstva, vonkajších úprav a technológie vo vlastníctve spoločnosti do výlučného vlastníctva mesta Košice prostredníctvom výnosu z poplatku za rozvoj, ktorý bude poukázaný za vydané stavebné povolenia na území Mestskej časti Košice - Sever a Mestskej časti Košice - Sídlisko Ťahanovce“.

